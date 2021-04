Mama fraților Viziru, la un pas de tragedie din cauza infecției cu COVID-19! „Mi-a fost frică să nu o pierdem”

Mama fraților Viziru a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2. Femeia a făcut o formă destul de grea a boli și a ajuns la spital pe mâinile medicilor. Din fericire, deși situația ei a fost destul de gravă, a reușit să învingă virusul, iar acum starea ei de sănătate este una bună.

Lucian Viziru a dezvăluit că și-a făcut multe griji pentru mama sa. Acesta este plecat de mai bine de șapte ani în Germania și nici măcar nu a putut să îi fie alături în momentele grele. A dezvăluit că femeia a fost internată la Matei Balș iar lupta pe care a dus-o cu virusul a fost una grea, la limită chiar. (CITEȘTE ȘI: MAMA LUI AUGUSTIN VIZIRU A SUFERIT UN ACCIDENT VASCULAR. A RUPT TĂCEREA DESPRE DRAMA DIN FAMILIA SA: “NU POT SĂ VĂD CUM…”)

„A stat aproximativ 10 zile în spital. A fost bolnavă. Am vorbit cu ea în fiecare zi pe What’s App. Chiar mi-a fost frică să nu o pierdem pentru că s-a simțit rău. A tușit întruna. Chiar a fost foarte rău. În cele din urmă, au dat-o afară din spital. Nu mai aveau suficiente paturi pentru ceilalți bolnavi de COVID-19. Acum este bine. Este acasă, este sănătoasă și, Doamne-ajută, așa să fie în continuare”, a declarat Lucian Viziru în cadrul unei emisiuni.

Augustin Viziru a fost și el infectat cu noul virus

Mama fraților Viziru nu a fost singura din familie care s-a confruntat cu noul virus. Augustin Viziru a declarat în urmă cu ceva timp că și el a contactat virusul SARS-CoV-2, însă în cazul lui lucrurile au fost mult mai ușoare, iar simptomele nu așa grave. (VEZI ȘI: AUGUSTIN VIZIRU S-A FĂCUT BĂIAT DE CASĂ: „AM DOUĂ ȘEFE, UNA MICĂ ȘI UNA MARE!”)

„Nu am o stare tocmai bună, am internat-o ieri pe mama pentru că are COVID. Nu se simte prea bine. Am avut și eu în decembrie anul trecut, sunt în regulă acum, nu am avut mari probleme.

Știu însă că mama este pe mâini bune. Sincer, îmi era frică de spital, am dus-o la Matei Balș cu Salvarea și totul este bine.”, a declarat Augustin Viziru, în urmă cu ceva timp.

Sursa foto: captură video