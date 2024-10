Mama Geta a plecat mai devreme de la nunta lui Iancu Sterp cu Denisa Coțolan. Motivul este de-a dreptul uluitor!

În urmă cu două zile, Iancu Sterp și Denisa Coțolan s-au căsătorit religios. Evenimentul a dus la o desfășurare impresionantă de forte din partea familiilor și a prietenilor celor doi proaspeți însurăței. Petrecerea de după cununie a fost plină de surprize, invitați de seamă și grămezi de bani aruncați lăutarilor.

După cununia religioasă care a avut loc în urmă cu 7 zile, duminică, 27 octombrie 2024, Iancu Sterp și Denisa Coțolan și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cununia religioasă a fost organizată într-un cadru de poveste, mirii fiind conjurați de cele mai apropiate și dragi persoane din viețile lor. Familia Sterp s-a reunit, tatăl lui Culiță, al Ilenei și al Getei fiind și el prezent, iar mama Geta a fost în centrul atenției. NU RATA: Culiță Sterp a aruncat cu milioanele în aer, iar dedicațiile au curs gârlă la nunta lui Iancu! VIDEO FABULOS

Petrecerea de nuntă a fost una grandioasă, plină de surprize și invitați speciali. Dacă la cununia civilă a absentat motivat – vezi AICI de ce, Culiță Sterp și partenera sa, Adriana Iliescu, au fost prezenți atât la cununia religioasă, cât și la petrecerea de nuntă. Culiță nu a fost un simplu invitat.

După ce a aruncat cu teancuri de bani la lăutari – Vezi AICI imagini, acesta nu s-a putut abține să nu cânte câteva melodii pentru fratele lui, mezinul familiei Sterp. Petrecerea a ținut până la răsăritul soarelui, însă nu toată lumea a rezistat până atunci. Printre cei care s-au retras puțin după ora 00:00 a fost și mama Geta.

Mama lui Iancu Sterp se poate considera acum o femeie fericită și împlinită, deoarece și-a văzut toți copiii căsătoriți și așezați la casele lor. Pe cât de mult și-a dorit să joace la nunta lui Iancu, pe atât de repede a plecat de la eveniment. Mama Geta recunoaște că nu a reușit să stea până la finalul nunții deoarece nu a fost prea mulțumită de muzică.

„Facem foarte bine, ne simțim foarte bine după nuntă. Sunt foarte bucuroasă că am ajuns la ziua în care să îi văd pe toți căsătoriți. Toată săptămâna mi-a venit să plâng, dar după aceea, nu am mai putut. Am plâns și când a ieșit pe poartă. A fost mai bine decât mi-am dorit, peste cu mult față de la ce m-am așteptat. (…) Mireasa s-a furat, eu nu am observat. Nu am stat până dimineață, deja manelele au întrecut măsura, eu nu sunt așa cu muzica asta mai tinerească. Pe la trei eu am plecat’, a declarat mama Geta în emisiunea lui Cătălin Măruță.