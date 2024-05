Mama Geta, dezvăluiri uluitoare! L-a dat de gol pe fiul ei, în direct, la TV: ”Iancu e trup și suflet doar pentru o femeie. Pentru Culiță nu bag nici acum mâna în foc”

Nu mai este un secret faptul că Geta Sterp este extrem de apropiată de cei trei copii ai săi. Culiță, Iancu și Getuța. Recent, mama Geta a dat tot din casă și a făcut o serie de declarații despre căsnicia celor doi băieți ai săi. Mai în glumă, mai în serios, femeia a pus la îndoială fidelitatea în cuplu a unuia dintre ei.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, mama Geta a făcut o remarcă surprinzătoare la adresa fiului ei, Culiță Sterp. Mai în glumă, mai în serios, femeia a pus la îndoială fidelitatea în cuplu a băiatului ei. Făcând comparație cu Iancu Sterp – despre care este convinsă că este trup și suflet doar pentru logodnica lui – mama Geta nu a avut aceeași părere și despre Culiță – care a trecut deja printr-un divorț și pe care l-a sfătuit mereu să fie mai responsabil, să se așeze la casa lui și să nu mai zboare din ”floare-n floare”.

Mama Geta l-a dat de gol pe Culiță Sterp

„Mama Geta: Fiecare și-a luat zborul, mai repede sau mai târziu, mai puțin Iancu și Getuța. Culiță cam repede și-a luat zborul. Eu m-am bucurat pentru el, chiar m-am bucurat, pentru că umbla din pasăre în pasăre și i-am zis mai bine să ai pasărea ta. Iancu e trup și suflet doar pentru o femeie, bag mâna în foc la orice oră. Pentru Culiță nu bag mâna, dar eu îmi doresc și tot timpul am lucrat la asta și l-am rugat foarte mult… Cătălin Măruță: Nu băgați mâna în foc în trecut, acum e altfel. Mama Geta: Nu bag nici acum mâna în foc, a fost dialogul dintre cei doi.

Deși mama Geta consideră că este un bărbat ”umblăreț”, în urmă cu doi ani, Culiță Sterp și-a luat inima în dinți și a cerut-o de soție pe Daniela Iliescu, femeia care i-a dăruit un băiețel. Cererea a avut loc în timpul filmărilor unui videoclip – în Turcia. După ce a rostit întrebarea mult așteptată, artistul a primit cel mai sincer ”DA” din partea iubitei sale. Mândru și fericit, acesta și-a împărtășit bucuria cu fanii săi de pe o rețea de socializare.

„A spus DA, frumoasa mea! O să vedeți momentul în primul nostru videoclip împreună care are cea mai frumoasă melodie de dragoste intitulată făcută special pentru ea și pentru momentul ăsta, intitulată “Nu pot iubi alte femei” pfff ce emoții ne-au încercat pe amândoi, Doamne. In cei 3 ani care au trecut de când suntem împreuna și în cei 14 ani de când ne cunoaștem, mi-am dat seama că ești femeia lângă care vreau să trec si prin bune și prin rele toată viața, și femeia lângă care vreau și pot să evoluez pe toate planurile și alături de care vreau să am cea mai frumoasă familie, cu cât mai mulți copii! Te iubesc din toată inima mea!”, a fost mesajul lui Culiță Sterp de pe pagina sa personală de Instagram.