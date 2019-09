Mama lui Bogdan Șeitan, mesaj sfârșietor pentru fiul ei: “E gol in urma ta, cine ne va mangaia?”

Durere fără margini pentru familia lui Bogdan Șeitan, după ce acesta s-a stins din viață, la 31 de ani, în urma unei scurte suferințe și a lăsat în urma lui numai lacrimi și durere. Mama tânărului decedat, Monica Șeitan, a postat un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare.

“ODA PENTRU BOGDAN

nu e bine sa te intrebi, DE CE? insa eu o sa intreb intodeauna, de ce el?, puiul meu, care pe nimeni nu a deranjat sau suparat? era facut din iubire, dragoste si daruire, nu exista “al meu”tot ce avea era al nostru. UN INGER BLAND, FRUMOS, CALD care a luat cu el tot ce pretuiam mai mult in viata; insa acum au ramas ceilalti, langa care trebuie sa fiu, am nevoie de putere si rabdare. INGERUL MEU, BOGDAN, durerea unei mame nu poate fi exprimata si nici spusa; cuvintele sunt prea sarace, mergi in pace; INGER FRUMOS! DUMNEZEU SA TE IERTE (pentru cele gresite si cele nefacute, erai prea tanar, iar daca ceva a fost…………………..fara voie sau stiinta!

DUMNEZEU SA-L IERTE! acum e in grija ta DOAMNE ajuta-l sa aiva liniste si pace; de acum TU ESTI INGERUL NOSTRU stim ODA PENTRU FIUL MEU, NGERUL BOGDAN! ca o sa ne veghezi si o sa ne porti de grija, la fel cum ai facut-o si aici. MAMA SI BUNICII cine doreste sa-si ia ramas bun, sambata la ora 11:30, la biserica din piata, va ramane timp de o ora, la 12 are loc inmormantarea la noul cimitir din Slobozia, asteptam pe toti cei care l-au pretuit ca de cunoscut….cred ca l-au cunoscut destui.

INGER DRAG PE PAMANT, ieri;11 /09/2019.inima ne-ai frant e gol in urma ta, cine ne va mangaia? ramane sora ta cu puiul ei micut si sotul ei dragut, care la capatai ti-au stat; 3 zile s-au rugat si apoi sufletul l-ai sfaramat, te asteptau la usa frumos, ca o papusa, dar a iesit un medic barbos si ne-a intors LUMEA PE DOS. AMIN! VESNIC VEI TRAI IN INIMILE NOASTRE!“, a scris mama lui Bogdan pe pagina sa de Facebook.



Multe dintre rudele și apropiații lui Bogdan Șeitan și-au schimbat pozele de la profilul de Facebook, dar și imaginile de copertă cu unele de doliu… Un tânăr frumos, talentat, mereu cu zâmbetul pe buze și dornic să ajute pe toată lumea… Așa rămâne Bogdan Șeitan în amintirea celor care l-au cunoscut, l-au iubit, l-au apreciat. Lavinia, una dintre prietenele apropiate ale artistului i-a scris o scrisoare extrem de emoționantă în care a menționat și discuția în care acesta i-a cerut să-i devină nașă.