Mama lui „Pistruiatul” a murit, după ce a fost internată într-un azil al groazei. Actorul Costel Băloiu, mărturisiri cumplite: „Au coborât-o cu pătura pe scări”

„Pistruiatul” a trecut prin clipe cumplite, după ce mama lui a stat internată într-un azil al groazei. Costel Băloiu a avut un șoc atunci când a văzut cum sunt tratați bătrânii în căminul social, unde se afla și femeia care i-a dat viață. A reușit să o scoată pe bătrână din centrul respectiv, însă femeia și-a dat ultima suflare imediat după ce a ajuns acasă. Actorul a făcut mărturisiri cutremurătoare legate de moartea mamei sale.

Costel Băloiu s-a implicat în scandalul legat de căminele sociale din întreaga țară, controlate de zor de autoritățile române, după neregulile extrem de grave găsite. „Pistruiatul” a povestit un episod marcant din viața lui, dezvăluind pe micile ecrane că și mama lui și-a petrecut ceva timp într-un azil al groazei. Femeia a stat într-un cămin social din județul Argeș, la recomandarea medicului, care descoperise că bătrâna suferă de demență ridicată, Alzheimer, și alte afecțiuni. La puțin timp după ce și-a adus mama acasă, din azil, aceasta s-a stins din viață. Nici până astăzi nu i-a fost comunicată actorului, de către IML, cauza exactă a morții.

Costel Băloiu, mărturisiri dureroase despre moartea mamei lui

Costel Băloiu își aduce aminte cu multă tristețe momentul când a fost sunat de o asistentă, să vină să-și ia mama acasă, pentru că nu mai are mult de trăit. Ajuns la fața locului, actorul a avut parte de un șoc atunci când a văzut că bătrâna era coborâtă pe scări într-o pătură, slăbită și deshidratată.

”(…) După 7 august când am plecat, am lăsat-o în ordine, în regulă și pe data de 28 august am fost sunat de această unică asistentă care mi-a spus: vă dau o veste proastă, vă rog să veniți să vă ridicați mama de aici pentru că, din punctul meu de vedere, nu apucă weekendul. Şi i-a zis: cum vă permiteți să faceți dvs. o asemenea analiză și imediat mi-a răspuns: ați văzut vreodată un muribund? Doamnă, n-am văzut și nici nu vreau să văd. Bineînțeles că am venit imediat la cămin, şi am luat-o într-un hal. Am și un filmuleț făcut de câteva secunde.

Mi-au coborât-o cu pătura pe scări, ca un cadavru după marginea drumului. Am băgat-o în mașina personală, în pijama. M-am dus direct cu ea la urgență, la București. Când au văzut-o medicii de acolo mi-au spus: ați venit cu ea pe ultimii doi metri deshidratată și într-un hal de nu vreți să știți. Mi s-au dat înapoi medicamentele care trebuia să le ia pe trei luni de zile. Nu i-a dat nimeni un pahar cu apă sau să-i facă o perfuzie.”, a mărturisit ”Pistruiatul”, la Antena 3.

Costel Băloiu are dovezi că mama lui nu a fost îngrijită

„Pistruiatul” își aduce aminte că bătrâna îi dădea semne că nu se simte în regulă în centrul unde era internată. Femeia se mira când băiatul ei îi aduce pastile, căci în azil aceasta nu și-ar fi primit medicamentele.

”Știți de ce sunt revoltat? Săraca îmi spunea mereu când vedea punga cu medicamente că i le luam la trei luni și îmi spunea ce sunt astea? Vai de mine mama, da eu nu primesc așa ceva. Eu nu iau. Asistenta auzind-o spunea: nu, dragă, le mănânc eu.

Adică tot timpul am zis că-i din cauza bolii, că avea momente când era lucidă, momente mai puțin, dar niciodată în afara faptului că tot timpul îi era foame. Nu puteam să aduc foarte multe lucruri, că nu le primeau. Tot ce era perisabil, n-aveai voie o fructă. Un suc, știu eu ceva dulce nu era nicio problemă”, a mai spus actorul.

Imediat cum și-a luat mama din azil, a dus-o la spital, unde medicii au rămas șocați de starea în care se afla vârstnica. De altfel, i-au spus același lucru: că bătrâna o să moară. După decesul ei, actorul a solicitat o constatare oficială de la IML, însă nici până acum nu a primit un răspuns. A depus și plângere la DSP Argeș, cu dovezi că mama lui nu ar fi fost îngrijită corespunzător în centrul respectiv. Nici în acest caz nu a primit niciun răspuns. ”Nimeni nu vrea să spună absolut nimic. De asta sunt revoltat”, a conchis marele actor, Costel Băloiu.