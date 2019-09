Mama Luizei Melencu, acuzație gravă: ”Am fost forțată să dau probele ADN. Am fost umilită, acel comisar m-a amenințat!”

Monica Melencu, mama Luizei Melencu, a declarat – astăzi – că a fost obligată și amenințată de un comisar de poliție să dea probele biologice și cele de ADN la Institutul de Criminalistică.

Mama Luizei Melencu lansează acuzații grave după ce s-a prezentat la Institutul Național de Criminalistică pentru a i se recolta probe ADN. Femeia susține că s-a răzgândit și nu a mai vrut să dea probele, însă a fost ”forțată”.

“Am fost umiliți. Am fost umiliți. Nu sunt de acord cu ce se întâmplă aici, nu am fost de acord. Mi s-au spus niște reguli, când acest domn nu l-a lăsat pe acel domn care trebuia să ne ia testele să ne explice despre ce este vorba, pur și simplu, s-a înfuriat și a zis că mă ia cu forța. Am fost obligată, pur și simplu obligată. Am fost umiliți. Am fost forțată, pur și simplu, m-am răzgândit, nu am mai vrut să dau acest test. Nu-mi plac regulile care s-au pus aici, nu l-a lăsat să ne explice despre ce e vorba , acel comisar a luat foc și pur și simplu m-a amenințat”, a declarat Monica Melencu, la ieșirea de la sediul Institutului Național de Criminalistică.

Femeia a spus că i-au fost recoltate probele împotriva voinței sale

Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a declarat că femeia a fost amenințată de comisarul Ciobanu, cel care dirijează ancheta în cazul ”Caracal”.

“Dânsa a fost de acord, a venit să respecte hotărârea judecătorească. (…) A venit și s-a supus unei hotărâri judecătorești, bună, proastă, cum o fi, o atacăm. S-a supus acestei hotărâri judecătorești, dar a avut această pretenție și șeful laboratorului de criminalistică a început să-i explice doamnei, cu o hârtie, cu niște scheme, ce înseamnă ADN, ce vor să-i facă, exact cum toată țara a spus. În momentul în care șeful laboratorului a început să dea amănunte despre ADN, ce înseamnă, că probele se iau separat, domnul comisar Ciobanu a spus că dânsul dirijează ancheta, cu toate că era în laboratorului șefului de laborator, nu l-a mai lăsat , l-a repezit, i-a interzis să mai vorbească geneticianului și a spus «vă iau cu forța, nu mai vă dă nimeni nicio explicație»”, a declarat și avocatul familiei Melencu, Tonel Pop.

IGPR, comunicat oficial

Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat, luni, prin intermediul unui comunicat de presă, că la sediul IGPR s-a prezentat Monica Melencu, pentru a-i fi prelevate probe biologice.

“Facem precizarea ca aceasta este o măsură procedurală dispusă in cadrul anchetei penale coordonate de procurori din cadrul Diicot.Totodată, vă reamintim că specialiștii Institutului Național de Criminalistică recoltează probele biologice de la persoane sau ADN, prin metode neinvazive, respectiv, periajul mucoasei bucale, numai in conformitate cu Legea 76 din 2008 si HG 25/2011 privind normele de aplicare a legii respective. Recoltarea se face în baza unei ordonanțe de recoltare, după completarea unei fișe cu datele personale ale persoanei de la care se preleveaza și cu consimtamantul acesteia. Prelevarea probelor biologice se realizează utilizând truse de recoltare, standardizate, recunoscute internațional.Specialistii din cadrul INC (Serviciul de Analize Genetice Judiciare) i au adus la cunostinta partii civile si avocatului ales procedura de prelevare efectuata si diferenta dintre metodele de stabilire a profilului genetic autozomal (cromozomial) si respectiv profil genetic mitocondrial”, potrivit sursei citate.