„Mămica” lui David Popovici, primele declarații după ce a născut la 42 de ani: „Până nu ieșim de sub supravegherea specialiștilor, nu pot afirma asta 100%”

Camelia Potec, cunoscută și ca „mămica” lui David Popovici, a confirmat faptul că a născut o fetiță, așa cum a anunțat CANCAN.RO de acum trei zile. Președinta Federației Române de Natație și Pentatlon este încă în spital și le-a spus fanilor care este starea de sănătate a micuței sale.

Dorința cea mai mare a Cameliei Potec a devenit realitate. Chiar dacă are o relația atât de apropiată cu campionul României la înot, care este precum un fiu pentru ea, și-a dorit mult să mai aducă pe lume un copil, un frate sau o soră pentru Caelia-Ioana (5 ani). A reușit, la aproape 42 de ani, să mai nască o fetiță și a transmis:

„Suntem bine deocamdată. Încă în perioada de adaptare. Până nu ieșim de sub supravegherea specialiștilor, nu pot afirma asta 100%, chiar dacă mi se spune asta în fiecare zi. Mai avem analize și teste de făcut. Mulțumim mult pentru înțelegere și grijă”, a spus „mămica” lui David Popovici.

De ce a renunțat la înot „mămica” lui David Popovici

Pe data de 30 iulie 2021, Camelia Potec și-a pierdut tatăl, pe Alexandru Potec. El a fost cel care i-a insuflat dragostea pentru înot, care a învățat-o, a dus-o la bazin, a sprijinit-o, a dus-o să reprezinte țara și a avut mereu încredere că va reuși. A făcut din fiica sa o campionă de care a auzit întreaga lume și care pregătește, la rândul său, alți tineri, așa cum este și cazul lui David Popovici. De când el a trecut la cele sfinte, șefa natației din România a renunțat la înotat.

„Tata a fost un model pentru mine și mi-am dorit întotdeauna sa-l fac mândru. Nu știu dacă am reușit acest lucru, dar știu ca am încercat întotdeauna și voi continua să fac asta, chiar dacă nu mai este fizic lângă noi.

Durerea pierderii lui pe 30.07.2021 nu a trecut și nu va trece niciodată, am învățat doar să trăiesc cu asta.

Am declarat curând că nu am mai înotat de când l-am pierdut. Așa este! Cumva, înotul, care îmi aducea atâta bucurie în suflet atunci când îl practicam, îl asociez acum cu șocul avut la aflarea veștii pierderii tatălui meu.

Te iubesc și îmi este foarte dor de tine, taty! 🖤🖤🖤

P.S. Îmi pare rău, Alexandru Potec! Stiu ca iar o să mă „cerți” că nu sunt destul de puternică! 🫣 Continui să spun ce și când simt !”, spunea Camelia Potec, în urmă cu câteva luni.

