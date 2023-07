Manevrele din culisele finalei Chefi la Cuțite! Amalia Mihart a spus tot ce s-a întâmplat în ultima luptă a sezonului recent încheiat

Amalia Mihart, una dintre concurentele din sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite, a făcut dezvăluiri sincere despre foștii săi colegi și a spus pe cine a susținut în marea finală.

Amalia Mihart (ESA) a fost una dintre cele mai vocale concurente din cadrul emisiunii culinare de la Antena 1. De-a lungul parcursului său în cadrul competiției, concurenta a făcut parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu. Chiar dacă și-a dorit să ajungă în marea finală, drumul său în emisiune s-a încheiat mult mai devreme decât și-a imaginat. Cu marele premiu, fosta concurentă își dorea să deschidă o asociație prin care să îi ajute pe bolnavii de cancer, ea numărându-se printre cei care s-au luptat cu boala nemiloasă.

La preselecții, tânăra de 31 de ani s-a descurcat foarte bine și a primit tunica neagră din partea juratului cu care a făcut echipă pe toată durata competiției.

În cadrul unui interviu, Amalia Mihart a făcut mai multe dezvăluiri, printre altele și despre concurenții care își meritau locul în marea finală.

Amalia Mihart, mărturisiri despre finala Chefi la cuțite: „Nu am pariat pe Pablo”

Fosta concurentă a mărturisit că motivul pentru care nu a ajuns în marea finală a fost legat de faptul că s-a considerat atât de pregătită, comparativ cu alți concurenți. De asemenea, Amalia a dezvăluit că Nina Hartiton, câștigătoarea sezonului actual, a fost cea pe care susținut-o în cadrul finalei, susținând că nu a „pariat” pe Pablo din mai mai multe motive.

„Eu în finală nu mi-am dorit să gătesc pentru că nu sunt o bucătăreasă și niciodată nu aș putea să îmi asum o astfel de responsabilitate. Din punctul meu de vedere, finala a fost doar despre oameni foarte pregătiți. Prin ochii mei, finala a fost despre dreptate, despre putere, despre raționament. Sunt foarte bucuroasă pentru Nina, mereu în ochii mei a avut un loc special și am avut încredere în ea încă de când am cunoscut-o. Pentru finala sezonului 11 eu am pariat pe Nina, am pariat pe ea pentru că eu am cunoscut omul din spatele televizorului și sunt foarte bucuroasă să descopăr un bucătar foarte pregătit. Știu despre ea că nu este bucătar cu diplome sau cu stele Michelin, însă este foarte creativă și, cum și pe mine mă ajută creativitatea destul de des, sunt sigură că și în acest caz creativitatea a stat acolo în frunte.

Nu am pariat pe Pablo pentru că l-am cunoscut în acest sezon destul de mult. Consider că este foarte pregătit, probabil la fel sau chiar mai pregătită decât Laurențiu, însă într-o astfel de emisiune contează mai mulți factori. Nu consider că neapărat dacă ești bucătar meriți să ajungi pe locul 1”, a declarat Amalia Mihart, în cadrul unui interviu pentru Antena Play, citat de Antena 1.

