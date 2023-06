„Nesuferita” Amalia Mihart de la Chefi la Cuțite a făcut un anunț șoc: „Momentan, drumul meu se oprește aici!”

Amalia Mihart a fost una dintre cele mai controversate concurente de la Chefi la Cuțite. A încălcat regulile de câteva ori, și, într-un final, a spus adio show-ului culinar de la Antena 1. Ce mesaj a transmis public, după ce a aflat că Nina Hariton a câștigat competiția?

Amalia Mihart (ESA) s-a numărat printre cele mai controversate concurente de la Chefi la Cuțite, fiind adesea criticată pentru că a încălcat regulile. A părăsit competiția de la Antena 1 fără regrete, însă și-a făcut o promisiune: că nu va mai lua parte niciodată la astfel de emisiuni culinare. Afacerista a transmis și un mesaj, după ce a aflat că Nina Hariton a plecat acasă cu premiul cel mare al reality show-ului.

„Sunt foarte fericită că am făcut parte din acest proiect spectaculos și am cunoscut atâția oameni talentați! Îi felicit pe toți pentru parcursul pe care l-au avut și mă bucur nespus pentru Nina Hariton. A meritat din plin acest premiu! Momentan, drumul meu cu show-urile culinare se oprește aici, dar urmează alte proiecte minunate pe care abia aștept să vi le dezvălui!”, se arată în postarea făcută de Amalia, în mediul online.

Fanii Chefi la Cuțite, cuvinte dure la adresa Amaliei Mihart

Cel mai probabil, indignarea Amaliei a pornit în urma cuvintelor dure ale internauților, pentru că cei mai mulți dintre ei nu au fost de acord cu comportamentul ei. „Cu tot respectul pentru cei care au curajul să încerce, dar această fată este lipsită de educație, modestie…. O incultă, egoistă și, mai grav de atât, de respect față de cei care au ajutat-o să ajungă până aici. Îmi cer scuze pentru limbaj, dar nu am văzut decât o imensă aroganță la această concurentă”, a scris un telespectator.

Mulți o considerau „nesuferită” și i-au adresat vorbe dure. „Ea e pe lângă oricum cu bucătăria, nu înțeleg de ce e atât de protejată, corect era să părăsească competiția”, a scris altcineva.

„Antena 1 o ține în brațe”, era de părere un alt telespectator.

„În fiecare sezon exista câte o Amalia, dacă ați observat ….cred că este ținută să nu fie monotonie, nu știu, dar mereu a existat cineva enervant”, a continuat altcineva.

Amalia Mihart a trăit o adevărată dramă

Amalia a trecut prin multe momente grele de-a lungul vieții ei. Fosta concurentă de la Chefi la Cuțite a suferit de o boală cruntă, care i-a făcut viața un calvar. Din fericire, a reușit să o învingă și să se recupereze, însă după o luptă grea. Tânăra mămică fusese diagnosticată cu cancer la gât, în stadiul 2.

„Pot să fiu un exemplu de femeie puternică, fiindcă la un moment dat viața m-a încercat foarte greu și doar cu multă putere și ajutor de la Dumnezeu poți depăși aceste lucruri. Am fost tentată, cumva, să fiu supărată pe Dumnezeu. Am avut cancer la gât. Eram tânără, aveam un băiețel acasă, de lângă care a trebuit să plec, fiindcă am ales să nu fac tratamentul în România. Eu când am ajuns la Paris eram deja stadiul 2.

Chiar este și a fost o traumă, nu știu. Să fii tânăr și să descoperi lucrul ăsta, cu un bebe mic acasă, de un an, nu este cea mai ok veste pe care o poți primi. În această boală, psihicul te doboară în primul rând. Am fost supărată pe Dumnezeu, pentru că primul lucru pe care îl spui într-o situație de genul acesta este: „De ce eu, Doamne?” De ce eu, nu știu. Dar odată cu trecerea timpului am văzut câți oameni buni îmi sunt alături, mi-au dat putere să înțeleg că este doar un impas în viața mea, care oricum va trece.

Am înțeles că trebuie să fiu o luptătoare și să gândesc pozitiv. Îi sfătuiesc pe toți oamenii care trec prin asta astăzi să lupte pentru visul lor. Viața mea a început cu adevărat după ce m-am întors de la tratament. Sunt o mamă împlinită, un om de succes. Acum totul e mai frumos, mai perfect, mai potrivit”, a povestit Amalia Mihart (Esa) la Chefi la Cuțite.