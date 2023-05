Mult a fost, puțin a mai rămas! În seara aceasta, la Pro TV, vom afla numele marelui câștigător al show-ului Survivor România. O parte din foștii concurenți ai competiției se află, deja, în Republica Dominicană, pentru a fi alături de cei 3 „luptători” rămași pe teren! Printre cei care au urmărit îndeaproape competiția se numără și Mara Bănică. Înainte de marea finală Survivor 2023, jurnalista a „dat de pământ” cu Dan Ursa! Iată mai jos, în articol, ce a spus în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Se cunoaște, deja, faptul că Mara Bănică este o persoană directă, deschisă și sinceră, care preferă să spună lucrurilor pe nume. Jurnalista a dezvăluit, printre altele, că este una dintre persoanele care consumă show-uri de tip reality. Printre acestea, se numără America Express și Survivor România.

„Mă uit la știri, mă uit foarte mult la reality. Eu sunt fana reality-urilor, mă uit la Survivor, America Express. La America n-am văzut niciun episod, pentru că știam că va câștiga Bordea. E foarte nasol să știi câștigătorul. Și n-am putut!”, a spus Mara Bănică, pentru CANCAN.RO.

În continuare, jurnalista Mara Bănică și-a expus opinia cu privire la doi dintre concurenții rămași în competiția Survivor România. Nu l-a „iertat” deloc pe Dan Ursa și a vorbit despre comportamentul concurentului din Dominicană.

Mara Bănică nu-l „iartă” pe Dan Ursa!

Mara Bănică și-a expus opinia cu privire la Dan Ursa, unul dintre concurenții care se luptă pentru marele premiu oferit în cadrul show-ului Survivor România 2023. Jurnalista susține că nu este pe aceeași „lungime de undă” cu acesta, spunând că îi displace caracterul pe care îl are. Pe de altă parte, potrivit declarațiilor făcute de Mara Bănică pentru CANCAN.RO, a fost surprinsă plăcut de Carmen Grebenișan.

„În plus, la Survivor au fost mulți prieteni. Și m-am uitat. Am vrut să văd ce face doamna Vica, ce face Kamara și m-a prins. Acum e finala, eu am văzut. Grebe! (n.r. face referire la concurenta Carmen Grebenișan). Forță Grebe! M-am uitat aseară pe Voyo, că dau cu o zi înainte, dar eliminarea, consiliul va fi live în seara asta (n.r. 24 mai 2023). O să ajung după eveniment.

Merge la duel, s-a salvat Ursa. Știi care-i treaba cu Ursa? Vreau să îți zic așa: noi ne extaziem, tot poporul, pentru că un domn mai gras poate să alerge? Mie nu-mi place caracterul lui. Nu îmi place ce a făcut acolo, cu fetele. Adică tac, tac, dar le-a votat pe alea… Da, normal! (n.r. a fost întrebată dacă și-a atins scopul). Mie mi-a plăcut de Grebe extraordinar de mult. Atât de dulce și așa discurs… Mi-a plăcut de ea”, a mai mărturisit Mara Bănică, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Miercuri seara, 24 mai 2023, vom afla cine pleacă acasă cu 100.000 de euro și marele trofeu! Marea finală Survivor România 2023 poate fi urmărită AICI! Cele mai noi informații despre marele câștigător Survivor România 2023 pot fi accesate aici.