Câștigător Survivor România 2023 | Cine a luat premiul de 100.000 de euro oferit de Pro TV | Live VIDEO update

Survivor România 2023 a ajuns la sfârșit. Actualul sezon al reality show-ului difuzat de Pro TV mai are programat un singur episod. Și ce episod! Marea finală, difuzată miercuri seară, de la 20:30, în direct.

Marți seară a avut loc faza semifinalelor. Dan Ursa a câștigat proba, totemul de imunitate și, implicit, primul loc în finală. Ceilalți trei concurenți – Alexandra Ciomag, Carmen Grebenișan și Andrei Krișan – au intrat la vot. Pentru prima dată în acest sezon, votul publicului a fost live. Și, din nou premieră, telespectatorii nu au mai putut trimite maximum 10 SMS-uri de pe același număr de telefon, ci unul singur. Iar câștigători au fost Carmen și Andrei, tânăra Alexandra fiind trimisă acasă.

Drept urmare, marea finală de miercuri seară se va disputa între doi bărbați și o femeie. Sau, mai bine zis, între doi „războinici” și o „faimoasă”: Dan Ursa, Andrei Krișan și Carmen Grebenișan. Ca și sezonul trecut, finala va fi în direct, de la ora 20:30, telespectatorii urmând a aflat live cine va câștiga marele premiu de 100.000 de euro, oferit de Pro TV.

Cine este Carmen Grebenișan

Singura femeie din marea finală Survivor România este Carmen Grebenișan. Blondina este surpriza sezonului și le-a demonstrat tuturor celor care nu i-au dat prea mari șanse la început că poate. A reușit să supraviețuiască în junglă cinci luni și să exceleze pe traseu. De la viața de influencer, fosta Faimoasă a trecut la viața grea din Dominicană. Tânăra a demonstrat că nu este așa firavă precum poate părea și că de cele mai multe ori ambiția și determinarea sunt tot ce contează pentru a reuși.

În viața de zi cu zi, Carmen Grebenișan este creator de conținut și influencer. De asemenea, Faimoasa de 29 de ani are și propriul business, în colaborare cu prietena ei bună, Alina Ceaușan. Cele două dețin o afacere cu costume de baie. Pentru a participa la Survivor România 2023, finalista a renunțat la viața comodă de acasă și chiar la nunta pe care urma să o facă, totul pentru a demonstra că poate și pentru a-și testa limitele.

„Am renunțat la nunta cu fluturi albaștri, cel puțin pentru anul ăsta, și am acceptat provocarea asta pe care o aveam în gând de mult timp… și acum am zis DA categoric. Mi-am dat seama că în viața asta tot ce am făcut este pentru a-mi demonstra mie că nu sunt doar acolo. Pot merge mereu înainte, într-un ritm mult mai alert decât restul și că pot să-mi depășesc capacitățile și tot confortul ăsta pe care eu singură mi-l dau. Așteptările sunt mari. E o luptă cu mine, vreau să îmi demonstrez mie că pot să fac față oricărei situații. Vreau să mă bucur de ea până la maximum. Sunt o luptătoare, cred că am fost băiat în altă viață”, declara Carmen Grebenișan, la intrarea în competiția Survivor România.

Cine este Dan Ursa

Agent de vânzări și familist convins, Dan Ursa a lăsat viața comodă din Cluj pentru aventura de la Survivor România. La fel ca și Carmen Crebenișan, Dan Ursa face parte din surprizele acestui sezon. Privind înapoi, în data de 9 ianuarie, în prima zi a competiției, nimeni nu se gândea că fostul Războinic are putea să ajungă unul dintre finaliști. Mai ales că, la început, își făcea griji doar pentru regimul său alimentar și nu părea un sportiv prea bun.

„Cea mai mare provocare, cred, va fi lipsa hranei pe tot parcursul emisiunii”, spunea Dan Ursa, în urmă cu cinci luni.

Însă, adrenalina din primele lupte date și condițiile dure le-au transformat pe finalist și l-au făcut un adevărat Războinic, reușind să ajungă până în ultima zi a sohw-ului și având chiar șanse mari să pună mâna pe trofeu și premiul cel mare.

De-a lungul competiției un singur lucru i-a lipsit lui Dan Ursa, încurajările soției. Încă de la început a știut că lipsa familiei o să fie cel mai greu de suportat, însă pe de altă parte acest lucru l-a și motivat.

„Cel mai mult o să-mi lipsească încurajările soției mele. Este omul care știe întotdeauna să mă motiveze și să mă țină în priză”, declara Dan Ursa, la începutul jocului.

Cine este Andrei Krișan

Andrei Krișan a ieșit din sala sa de fitness din Cluj și a acceptat provocarea Survivor România. Tânărul este antrenor personal și a intrat în competiție cu gândul că arsenalul său de calități fizice o să îi asigure drum lung în cadrul show-ului. Se pare că a avut dreptate, iar acum clujeanul joacă marea finală de la Survivor România.

Știind că din punct de vedere fizic este foarte bine pregătit, Andrei Krișan a pășit în Dominicană cu o singură spaimă, de toate viețuitoarele ce se ascund în junglă. Este adevărat că, la fel ca Dan Ursa, își făcea griji și pentru „dietă”, însă cu insectele avea cea mai mare problemă.

„Foamea, în mod sigur, o să fie unul dintre aspectele principale pentru care o să mă nenorocească. Lipsa prietenilor, familiei, iubitei, o să fie interesant. Cea mai mare frică să fiu mușcat de ceva sau înțepat în timp ce dorm acolo. Asta o să fie”, declara Andrei Krișan, la început de competiție.

Acum, antrenorul de fitness și-a depășit toate temerile și este hotărât să câștige Survivor România. Speră că victoria o să fie a sa și că va reuși să îi depășească pe Dan Ursa și pe Carmen Grebenișan în topul preferințelor publicului.

În acestă seară, 24 mai, trei concurenți dau lupta finală la Survivor România 2023. Carmen Grebenișan, Dan Ursa și Andrei Krișan așteaptă cu sufletul la gură deznodământul, la fel și publicul. Rămâne să vedem cine o să plece în cele din urmă cu marele premiu de 100.000 de euro acasă. Vedeți marea finală Survivor România 2023 AICI!