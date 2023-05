Adevărul despre banii de la Survivor şi America Express! Ce sume primesc, de fapt, concurenţii de la Pro TV şi Antena 1

Mihai Trăistariu a participat în trecut la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, show-ul difuzat la Pro Tv. Ei bine, de curând, cântărețul a primit o ofertă și din partea Antenei 1. Totodată, artistul a dezvăluit ce sume primesc concurenții care acceptă provocarea de a participa la America Express sau la alte reality-show-uri, precum Survivor România.

Mihai Trăistariu a dezvăluit câți bani primesc vedetele din România pentru a participa la show-uri Tv precum America Express sau Survivor România. În 2015, solistul a participat la Sunt celebru, scoate-mă de aici, un reality show în care mai mulți concurenți faimoși încearcă să supraviețuiască în junglă, luptându-se pentru a fi încoronați ca „Regele” sau Regina junglei”.

Mihai Trăistariu: „Nu se oferă o sumă fixă de la început”

De curând, artistul a explicat că a fost ofertat și pentru Asia Express și a dezvăluit că o vedetă poate primi între 1.500 și 2.500 de euro pe ediție. În altă ordine de idei, el a mai precizat că fiecare participant își negociază contractul pe cont propriu.

„La America Express nu m-au ofertat, la Asia Express m-au ofertat. Eu știu, de exemplu, când am fost în junglă, căci asta înseamnă peste tot, că te plătesc pentru fiecare ediție în care reziști să rămâi în competiție. Nu se oferă o sumă fixă, de la început. Ei zic că, dacă reziști 7 ediții iei 7 x 1.500 de euro, nu chiar câte 2.500 de euro pentru o ediție. Depinde cum se negociază și ce vedetă de calibru e.

Dacă îl iei pe Cătălin Botezatu, da, trebuie să îi dai 2.500 de euro pentru o emisiune. Dar dacă iei o vedetă mai micuță, gen Nicole Cherry, merge și cu 1.500 de euro. Așa e și la concursul «Splash! Vedete la apă», pentru fiecare emisiune în care reziști. Deci, vedetele mari iau cam 2.500 de euro, pentru o emisiune, iar astea mai micuțe iau cam 1.500 de euro, pentru fiecare emisiune”, spune Mihai Trăistariu.

(CITEȘTE ȘI: AMERICA EXPRESS 2024 BATE LA UȘĂ, IAR CANCAN.RO A AFLAT CINE SUNT CONCURENȚII CU CEL MAI MARE ONORARIU. “FABRICĂ DE BANI” LA ANTENA 1!)

Vica Blochina, cea mai bine plătită la Survivor

Invitată în cadrul podcast-ului „Tare de tot”, Vica Blochina a mărturisit că ea primit cele mai mari sume dintre toți concurenții din echipa Faimoșilor. Blondina și-a negociat contractul „la sânge” cu cei de la Pro Tv înainte să plece în Republica Dominicană. Cu toate acestea, fosta concurentă nu a dezvăluit suma exactă pe care a încasat-o, deoarece a semnat un contract de confidențialitate.

„Fiecare e plătit pe săptămână acolo. Eu am fost cel mai bine plătită. Fiecare cum își negociază, dar eu chiar am fost super bine plătită la acest proiect. Fiecare ținea de locul lui cu dinții, iar disperarea asta de a rămâne acolo nu i-a lăsat pe restul să putem să ne înțelegem.

Am luat câteva zeci de mii de euro pe lună. Pe o lună eu am luat câteva zeci de mii de euro bune, însă nu pot să spun suma exactă. Eu am luat bani mulți. (…) Eu m-am dus la Survivor pentru bani”, a mărturisit Vica Blochina.

Alexia Eram primește cel mai mare onorariu la America Express 2024

Dacă vorbim despre emisiunile ce urmează să fie filmate în viitor, se pare că fiica Andreei Esca primește pentru fiecare ediției de la America Express suma de 2.500 de euro, potrivit informațiilor din presă. De asemenea, dacă se va întâmpla să părăsească prima concursul, iubita lui Mario Fresh ar urma să primească în cont 10.000 de euro.

(VEZI ȘI: AM AFLAT NUMELE PRIMULUI FINALIST SURVIVOR 2023! E SURPRIZA SEZONULUI SHOW-ULUI DE LA PRO TV)