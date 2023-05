Cei 3 finaliști sunt pregătiți de finala Survivor România 2023. Imaginile făcute publice de „Faimoasa” Crina Abrudan, înainte de difuzarea pe TV

Marea finală Survivor România 2023 are loc miercuri seara, 24 mai 2023, la Pro TV. Cu o zi înainte, o parte din foștii concurenți ai show-ului și-au luat bagajele și au ajuns în Republica Dominicană, pentru a fi martori la ultimele momente ale acestui sezon. Printre foștii concurenți care au zburat direct către locație se află și Crina Abrudan. Fosta „Faimoasă” a postat pe rețelele de socializare câteva imagini. Iată mai jos, în articol, ce au putut să vadă fanii, înainte de difuzarea pe TV!

Rândurile s-au strâns, iar în seara asta se bate gongul la Pro TV. Se va adjudeca marele câștigător al emisiunii Survivor România 2023. Până la difuzarea imaginilor pe micile ecrane, Crina Abrudan a postat câteva momente, pe internet, direct din Republica Dominicană! „Faimoasa” se află în junglă alături de alți foști concurenți ai emisiunii. Aceștia au venit să fie martori la ultimele momente ale acestui sezon.

Printre altele, fosta concurentă le-a arătat urmăritorilor săi imagini de pe platourile de filmare. Mai cu seamă, Crina Abrudan le-a arătat câteva elemente ale traseelor pe care le-au parcurs în competiția de la Pro TV. Foștii concurenți care au ajuns în Dominicană sunt nerăbdători să afle cine va fi marele câștigător. În plus, Crina i-a anunțat pe fani că s-a filmat, deja, o mare parte din finală.

Crina Abrudan o vede câștigătoare pe Carmen Grebenișan

Fosta concurentă a show-ului Survivor susține că trofeul Survivor și marele premiu în valoare de 100.000 de euro va fi câștigat de Carmen Grebenișan. Crina Abrudan o vede pe creatoarea de conținut pe primul loc, în marea finală a show-ului de la Pro TV.

„În momentul de față eu o văd pe Carmen câștigătoare, pentru că se bucură de cea mai mare simpatie din partea publicului, are o foarte mare susținere dat fiind faptul că este un influencer foarte cunoscut la noi. Toată activitatea ei din social media îi aduce simpatie și foarte mare susținere din partea publicului. Dintre cei 5 care au rămas acolo, se vor elimina rând pe rând câte unul.

Cei 3, ultimii, pe care îi văd acolo în finală cred că vor fi Dan Ursa, Krișan și Carmen. Și Dan Ursa s-a bucurat pe parcurs de foarte mare dragoste din partea publicului, dar nu știu dacă are susținerea atât de mare pe care o are Carmen. Și până una alta, Carmen a fost cu mine în echipă și ne-am înțeles foarte bine, mi-a plăcut foarte mult de ea și m-am bucurat foarte tare că am cunoscut-o. E normal să o susțin”, a declarat Crina Abrudan, pentru Unica.

