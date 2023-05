Ce i-a șoptit Alexandra Ciomag lui Carmen Grebenișan, la ureche, după ce a fost dată afară de la Survivor 2023: „Ești o…”

Marți, 23 mai 2023, a avut loc ultima eliminare de la Survior România. Cu un pas în marea finală, Alexandra Ciomag a fost cea care a obținut cele mai puține voturi din partea telespectatorilor. Fosta ”Războinică” și-a luat rămas bun de la finaliști, a uitat de resentimente și i-a adresat un mesaj lui Carmen Grebenișan, ”Faimoasa” cu care nu a avut o relație tocmai de prietenie.

Telespectatorii au decis finaliștii de la Survivor Român. Alexandra Ciomag a fost eliminată cu doar o zi înainte de bătălia pentru marele premiu. În ediția de marți, 23 mai, cei 4 concurenți rămași în competiție au luptat cot la cot pentru a câștiga colanul de imunitate, însă Dan Ursa a fost cel care a dovedit că este demn de premiul mult râvnit.

Astfel, Carmen Grebenișan, Alexandra Ciomag și Andrei Krișan au intrat la votul publicului, iar cea care a avut ghinionul de a primi cele mai puține voturi a fost Alexandra. Fosta ”Războinică” și-a luat rămas bun de la cei 3 finaliști, inclusiv de la Carmen Grebenișan, cu care nu avut o relație excelentă pe durata celor 4 luni și jumătate.

Ce cuvinte i-a adresat Alexandra Ciomag lui Carmen Grebenișan după ce a fost eliminată de la Survivor România 2023

În al doisprezecelea ceas, Alexandra a uitat de orice resentiment, a îngropat securea războiului și și-a felicitat colega. Fosta „Faimoasă” și-a arătat admirația față de Carmen Grebenișan și i-a spus că este o campioană: ”Ești o campioană”.

Alexandra Ciomag și-a luat rămas bun de la cei trei finaliști și a mărturisit că nu se aștepta să ajungă atât de departe în competiție. Deși a fost cu un pas în marea finală, fosta ”Faimoasă” și-a adus aminte cu drag de primele curse în care a intrat pe traseu și este recunoscătoare pentru întreaga aventură de care a avut parte.

„Sunt foarte mândră și fericită că am ajuns până în finală. Nu m-aș fi așteptat niciodată. Vă doresc mult succes și fie ca cel mai bun să câștige. Sunt foarte mândră și fericită că am ajuns până în finală. Nu m-aș fi așteptat niciodată. Vă doresc mult succes și fie ca cel mai bun să câștige…

Pentru mine a fost cea mai frumoasă experiență. Țin minte că în camp am avut curaj să-mi spun punctul de vedete și am spus așa cum cred și cum simt eu. La primele trasee, aveam niște emoții enorme, dar m-au făcut să mă ambționez și mai tare. Doar în consiliu, am aceleași emoții ca la început”, a mai spus fosta Războinică.

În această seară, miercuri 24 mai, în direct pe Pro TV și pe Voyo, marele câștigător Survivor România 2023 se va alege dintre Dan Ursa, Carmen Grebenișan și Andrei Krișan.

