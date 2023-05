O fostă concurentă vorbește despre câștigătorul Survivor România 2023. „Nu vreau să influențez publicul”

Maria Constantin va lipsi de la marea finală Survivor România. Cântăreața nu a putut să meargă alături de foștii concurenți în Republica Dominicană, pentru a le fi alături celor trei finaliști: Dan Ursa, Andrei Krișan și Carmen Grebenișan. În cadrul unui interviu pentru CANCAN.RO, artista a făcut declarații exclusive despre câștigătorul acestui sezon, dar și despre motivul real pentru care va fi absentă de la Survivor.

Doar câteva ore ne mai despart de marea finală Survivor România. Dan Ursa, Carmen Grebenișan și Andrei Krișan luptă astăzi, în marea finală de la 20:30, pentru titlul Survivor România 2023. După cinci luni pline de suspans, emoție, adrenalină și dezamăgiri, telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură să afle cine pleacă acasă cu premiul de 100.000 de euro. O parte dintre foștii concurenți au luat avionul astăzi, spre Republica Dominicană, pentru a fi aproape de cei trei finaliști.

Gheboasă, Ada Dumitru, Răzvan Danciu, Robert Moscalu și Doc, Kamara și Ionuț Iftimoaie sunt câțiva dintre concurenții care au zburat spre Dominicană. Maria Constantin, cea care a fost eliminată după prima săptămână de difuzare a reality-show-ului, lipsește „motivat” de la marea finală.

CITEȘTE ȘI: Maria Constantin a anunțat câți bani plătește pentru „nunta anului”. Îi eclipsează pe Smiley și Gina Pistol? Suma e uriașă: „Pe acolo ne învârtim!”

Maria Constantin, mai sinceră ca niciodată: „Rămân tot pe varianta pe care am zis-o”

Cântăreața ne-a dezvăluit că în continuare îl susține pe Dan Ursa, cel care este cel mai vrednic să fie câștigătorul sezonului actual Survivor România, după părerea ei. Maria Constantin face parte dintre foștii concurenți care nu au putut să se deplaseze în Republica Dominicană pentru a fi alături de Carmen Grebenișan, Andrei Krișan și Dan Ursa în finala din această seară, de pe Pro TV. Artista susține că și-ar fi dorit să fie acolo și să simtă emoțiile cot la cot cu finaliștii, însă este implicată în proiecte personale care nu i-au permis să renunțe la colaborare.

CANCAN.RO: „Suntem în ‘buza‘ finalei, favoriții s-au prefigurat, cum ți s-au modificat gusturile și preferințele comparativ cu ultima dată?

Maria Constantin: Rămân tot pe varianta pe care am zis-o, nu vreau să influențez publicul sub nicio formă, chiar dacă am făcut parte din echipa Faimoșilor și ar trebui să țin cu echipa Faimoșilor, eu mi-am spus opinia, nu-mi schimb opinia.

CANCAN.RO: Acum, când se întorc toți, aveți programat ceva, vreo ‘unificare‘?

Maria Constantin: Îmi pare rău că nu pot să fiu alături de întreaga echipă, pentru că am evenimente. Am avut chiar și ieri eveniment, ei deja au plecat, sunt acolo, în Dominicană, stau la plajă, sper să se bronzeze și pentru mine. Eu n-am avut cum, pentru că a fost cu sărbătoarea de Constantin și Elena, am avut evenimente. N-am putut să ajung și chiar și în seara asta, de aici, trebuie să plec la un eveniment, la o zi onomastică, trebuie să cânt”, a mărturisit Maria Constantin, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

VEZI ȘI: Câștigător Survivor România 2023 | Cine a luat premiul de 100.000 de euro oferit de Pro TV | Live VIDEO update