Maria Constantin a anunțat câți bani plătește pentru „nunta anului”. Îi eclipsează pe Smiley și Gina Pistol? Suma e uriașă: „Pe acolo ne învârtim!”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Maria Constantin a dezvăluit costul nunții pe care o va avea cu Robert Stoica la începutul lunii august. Data de 4 a fost preferată de cei doi miri, iar contestatarii nu au întârziat să apară. Criticile s-au bazat pe faptul că ziua petrecerii pică în post, dar cântăreața și afaceristul sunt relaxați cu privire la cum vor decurge lucrurile.

Liniște există și din punct de vedere al banilor plătiți pentru nuntă, iar suma este una de-a dreptul consistentă. Maria Constantin susține că meniurile, muzica și ținutele ar putea ajunge la peste 100.000 €! Să fie, oare, nunta anului în România?!

( NU RATA: TENSIUNI ÎNAINTE DE NUNTA MARIEI CONSTANTIN CU ROBERT STOICA! DETALIUL CARE ÎI ȚINE ÎN LOC PE AMOREZI PENTRU MARELE EVENIMENT )

Maria Constantin a dezvăluit că prețul total pentru nunta cu Robert Stoica se ridică la 100.000 €: „Pe acolo ne învârtim! „

CANCAN.RO: Banii pe care tu îi faci pe concerte sunt banii voștri sau sunt banii tăi?! Țineți banii la comun în familie?

Maria Constantin: Sunt banii noștri, la comun, în familie, pentru că altfel ar trebui ca viitorul meu soț ceea ce produce să pună deoparte, să spună că sunt banii lui. Într-o relație și într-o familie consider că nu e normală treaba asta. Oricât de moderni am fi în gândire, mie mi se pare că dacă vrei să îți întemeiezi o familie, trebuie să pui și banii la comun și deciziile și problemele și tot. De aceea, eu de multe ori am pierdut, pentru că am gândit ca într-o familie.

CANCAN.RO: Având în vedere că se apropie momentul nunții, cresc emoțiile?

Maria Constantin: Nu prea avem emoții, pentru că noi atunci facem doar petrecerea. Ce naiba să fie stresant la o petrecere?! Noi am degustat cu nașii noștri, totul este foarte bine, nouă ne place. Cui nu-i place, nu este invitat. Dacă a fost invitat și nu-i place, îl poftim să meargă la un alt eveniment.

CANCAN.RO: Ți-ai făcut un calcul total pentru nuntă? Este peste 100.000 € ?

Maria Constantin: Cred că pe acolo, sincer. Cu muzică, ținute și absolut tot, cred că pe acolo ne învârtim!

( ACCESEAZĂ ȘI: DE CE NU LOCUIEȘTE MARIA CONSTANTIN CU FIUL EI. ARTISTA A DEZVĂLUIT ADEVĂRATUL MOTIV: „MAI BINE SĂ STEA ACOLO, LA ȚARĂ…” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.