De ce nu locuiește Maria Constantin cu fiul ei. Artista a dezvăluit adevăratul motiv: „Mai bine să stea acolo, la țară…”

Maria Constantin are 35 de ani și se numără printre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară. Fosta „faimoasă” de la Survivor România 2023 a atras și mai mult atenția publicului de când a apărut pe micile ecrane în competiția de la Pro Tv, iar oamenii au fost curioși să afle cât mai multe detalii despre viața ei personală. Ei bine, nu demult, artista a dezvăluit motivul pentru care nu și-a adus copilul să locuiască alături de ea și viitorul său soț.

Maria Constantin: „Nu vreau să fie supus la tentațiile din jur”

Maria Constantin are un fiu pe nume Codrin, din fosta căsnicie cu Ciprian Tapotă, însă băiatul a crescut alături de tatăl său și de bunicii paterni, în județul Gorj. În acest sens, fanii Mariei au dorit să afle de ce artista a ales să trăiască departe de micuț și să nu-l aducă alături de ea în Capitală.

„Nu vreau să fie supus la tentațiile din jur, mai bine să stea acolo, la țară, e mai bine pentru el! Aici cine știe cu cine se anturează și dă de cine știe ce probleme. Nu-i o lume asta pentru el. Acolo, la bunici, el are un anturaj al lui, de copii cuminți. Mi-e frică, sincer, să-l aduc la Capitală! El stă împreună cu bunicii la Târgu Jiu.

Are doar 13 ani, e chiar la vârsta aceea ingrată a adolescenței, dar e un băiat foarte bine crescut. Trebuie să recunosc că el a stat cu bunicii și cu tatăl lui mai mult decât cu mine, dar noi doi ne înțelegem foarte bine”, a mărturisit Maria Constantin pentru Click.ro

Maria Constantin: „E un copil foarte înțelegător”

Solista susține că băiețelul ei este foarte cuminte și că nu și-a criticat mama pentru partenerii pe care i-a avut de când s-a separat de tatăl lui. De asemenea, interpreta de muzică populară a mărturisit că băiatul se înțelege foarte bine cu viitorul ei soț și chiar își dorește să fie cavaler de onoare la nunta ei.

„E un copil foarte înțelegător, nu a comentat despre bărbații din viața mea niciodată. Și cu Robert se înțelege foarte bine, sunt și mi apropiați de vârstă. El vrea să fie cavaler de onoare la nuntă la mine”, a mai dezvăluit Maria Constantin.

Maria Constantin, prima concurentă eliminată de la Survivor România 2023

Maria Constantin a fost prima concurentă eliminată de la Survivor România 2023. „Războinicii” spuneau despre ea că este veriga slabă a echipei „Faimoșilor”, iar eliminarea ei a venit în urma deciziei telespectatorilor, având cele mai puține voturi. Astfel, drumul ei în competiție s-a încheiat mai repede decât se aștepta.

„A fost o experiență wow pentru mine. Cred că am învățat câte ceva de la fiecare coleg de-al meu în parte. Sunt fericită că am avut parte de o astfel de o experiență. De asemenea, cred că mi-am demonstrat suficient de multe lucruri chiar și într-o săptămână. Ceea ce nu știu oamenii de acasă e că aici parcă timpul trece mult mai greu. Mă bucur că poate am fost de folos cu ceva. Asta este, mă duc acasă, la familie”, a declarat Maria Constantin la Pro Tv, după ce a aflat că va pleca acasă.