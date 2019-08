Mara Bănică a izbucnit în lacrimi când a aflat că Marcel Toader a murit: “Marcele, tu nu ai cum să mori. Nu acum, pricepi???”

Marcel Toader s-a stins din viață sâmbătă, 3 august, după ce a suferit un infarct, în jurul orei 16:00. Medicii de pe ambulanță au încercat să îl salveze, l-au resuscitat timp de aproape o oră, însă fără niciun rezultat. Mara Bănică, una dintre persoanele apropiate omului de afaceri, a izbucnit în lacrimi la aflarea veștii.

“Marcele, sper sa fie o gluma proasta. La spritz, asa. Sa ti fi ras de noi toti. Tu nu ai cum sa mori. Nu acum, pricepi??? Vreau sa cred ca nu e nimic adevarat si ca ti ai pus cel mai bun prieten sa rada de mine la telefon!!!“, este primul mesaj postat de jurnalistă.

„Este fratele pe care nu l am avut niciodata. Este sufletul petrecerii. Este prietenul care mi asculta prostiile. Este onoarea, eleganta si educatia vremurilor duse demult. O sa ne intalnim din nou, Marcel. Si o sa dansam, o sa radem, o sa plangem si apoi o vom lua de la capat. Sa te ierte Dumnezeu, sa te odihneasca in pace si sa stii ca eu asa te pastrez in suflet: o seara frumoasa de februarie 2019, in care am petrecut nestiind va nu va avea sa se mai repete pe Pamant.” a mai scris Mara Bănică pe rețelele de socializare, postând și un filmuleț cu Marcel Toader.

Prima reacție a Gabrielei Cristea, după ce Marcel Toader a murit

Gabriela Cristea, fosta lui soție, ne-a oferit în exclusivitate prima reacție. Mai întâi însă a rămas fără cuvinte, deoarece nu știa absolut nimic. (Citește și: A murit Marcel Toader! Ultimele imagini cu el în viață sunt cutremurătoare)

Cei doi nu au mai ținut legătura decât prin intermediul avocaților, potrivit spuselor vedetei. “Poftim?! Nu știu absolut nimic, acum aflu. Nu am mai ținut legătura cu el, decât prin intermediul avocaților și nici cu familia lui. Îmi pare rău. Dar sigur nu e o glumă? Chiar nu știu nimic. Condoleanțe familiei, altceva ce pot să spun!?“, ne-a declarat în exclusivitate Gabriela Cristea, fosta soție a lui Marcel Toader.