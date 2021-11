Mara Bănică, despre perioada sarcinii: ”Plâng trei-patru ore pe zi!”

Mara Bănică, în vârstă de 45 de ani, urmează să devină mamă pentru a doua oară! Însă, jurnalista se luptă cu probleme greu de imaginat în lunile de sarcină.

”Plâng trei-patru ore pe zi. Eu nu am voie să iau pastile deloc. Așa am ajuns la psiholog, fac terapie on-line! Eu eram psihic ca un tanc! Nu mă așteptam să pățesc asta, să fac depresie. Bărbată-miu e plecat din țară, iar faptul că stau închisă în casă mă omoară psihic. Astea două luni care au mai rămas trec cel mai greu. Duminică e ziua mea. Eu, în anii trecuți, dădeam petreceri cu o mie de persoane! Acum stau închisă în casă, nu mă mai deplasez decât până la magazin. Sunt vaccinată, dar îmi este frica să ies. Sunt gravidă și nu vreau să mă îmbolnăvesc.

Am avut și Covid anul trecut. Nu vreau însă să risc nimic, nu mai am putere. Am 80 de kilograme și cred că o să mai iau 10 kilograme! Sunt cât un tanc!”, a declarat Mara Bănică, pentru Click.ro.

Mara a luptat mult pentru a reuși să rămână din nou însărcinată

Recent, Mara a dezvăluit cât de mult s-a chinuit pentru a reuși să rămână însărcinată. Procesul a început în urmă cu doi ani, timp în care jurnalista a trecut prin transformări atât fizice, cât și psihice. A fost, probabil, una dintre cele mai dificile perioade din viața ei, însă nimic nu se compară cu ceea ce trăiește acum.

„Eu m-am chinuit enorm, am făcut nouă puncții să pot să fac acest copil. Nu vreau ca o greșeală din asta să mă coste sarcina! Timp de nouă luni am făcut zilnic câte trei injecții în burtă. Este un copil extrem de dorit și de chinuit! Am trecut prin stări de depresie, de plâns … e foarte greu un tratament hormonal. Și eu n-am ipocrizia femeilor care după 45 de ani au născut și au zis că e o minune de la Dumnezeu, dar au uitat să adauge că e o minune de la Dumnezeu, in vitro, prin medici.

Am avut norocul să-l întâlnesc pe dotorul Andreas Vythoulkas, care m-a ajutat foarte mult. Dacă n-ar fi fost omul ăsta care a fost și doctor și psiholog și ginecolog … cred că nu m-a văzut nimeni plângând mai mult decât m-a văzut el. A avut răbdare și mi-a zis de la început că o să fie un drum lung și că o să am căderi, dar nu am crezut. Și, uite că așa a fost!

E imposibil să nu ai picaje emoționale când faci un asemenea tratament hormonal. Fiecare lună în care nu reușești este o lovitură. Pici, apoi zici că nu mai faci și peste două săptămâni găsești puterea să mai încerci. E dorința aia mare de a avea un copil și poți să treci peste” , ne-a dezvăluit Mara Bănică.

Sursa foto: Arhiva Cancan