Mara Bănică rupe tăcerea! Ce a vorbit cu Deea Maxer la telefon, după ce s-a zvonit că și-a lăsat familia pentru un medic

Vestea că Deea și Dinu Maxer au divorțat, i-a luat prin surprindere pe toți, mai ales pe apropiații cuplului. Cei doi nu au dorit să dea mai multe detalii legate de separare, însă gurile rele au scos la iveală mai multe zvonuri. Unul din ele ar fi fost că Deea și-ar fi lăsat familia pentru un medic, cu care se afișa în public, în ultima vreme.

Dinu și Deea Maxer și-au spus adio, iar vestea i-a lăsat pe toți fără cuvinte. Inițial, cei doi nu au dorit să dea mai multe detalii despre separare, însă după ce gurile rele au scos la iveală mai multe zvonuri, cuplul a decis să vorbească. După ce s-a spus în mediul online că Deea Maxer și-ar fi lăsat familia pentru un medic, primul care a vorbit despre motivele despărțirii a fost chiar Dinu. Artistul a explicat că nu se mai înțelegeau de luni bune și tocmai din acest motiv au luat-o pe drumuri diferite. În ciuda acestui lucru, cântărețul a recunoscut public că a sperat la o împăcare până-n ultima clipă.

„Am tot sperat că ne vom împăca, până în ultimul moment. Am tras mai mult. Tot ea a fost prima care și-a dat verigheta jos de pe deget și care în ultima perioadă nu mai posta poze cu mine, pentru că nu mai simțea(…) La noi nu știu dacă a ținut 17 jumate, dar 15 sigur. Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maisa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică (…) Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva. Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele… Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu (…)”, a dezvăluit Dinu Maxer, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Mara Bănică a dat din casă. Ce i-a dezvăluit Deea Maxer

Apropiații cuplului au fost șocați de divorțul lor. Mara Bănică a dat cărțile pe față și a dezvăluit tot ce a vorbit la telefon cu Deea Maxer. Jurnalista a auzit și ea zvonurile potrivit cărora fosta soție a lui Dinu Maxer ar avea o legătură cu un medic estetician.

„Eu am vorbit ieri cu el, iar cu Deea am vorbit până acum două minute, înainte să intru la tine în emisiune. Vrei să-ți zic ce mi-a zis Deea? Am întrebat-o dacă vrea să spună ceva despre asta și mi-a zis așa >

Au scris anumite ziare că se subînțelege motivul pentru care ei s-au despărțit, că Deea ar avea pe cineva și acel cineva ar fi un doctoraș cu care e pozată pe Instagram și că la o primă vedere îți dai seama foarte ușor de faptul ăsta (n.r.: de chimia dintre Deea Maxer și medic). Ziarele scriu treaba asta, noi nu știm dacă e adevărat, dar dacă ar fi adevărat pe mine personal m-ar întrista, și vrei să-ți zic de ce? Pentru că eu pot accepta că, într-o relație, doi oameni nu se mai iubesc și când eu nu te mai iubesc vin și-ți spun: Nu te mai iubesc, nu mai sunt fericită, hai să ne despărțim. Dar nu aștept, să stau lângă tine și să-mi apară un alt Făt-Frumos și abia după să ne despărțim. Asta mi se pare un pic incorect, dar o fi adevărat”, a dezvăluit Mara Bănică, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

