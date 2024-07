Marcel Ciolacu, despre Sorin Grindeanu și lucrările de pe Valea Oltului: ”E bancul ăla cu lupul și cu iepurașul”

Marcel Ciolacu și-a făcut apariția în emisiunea lui Victor Ciutacu de la RTV, unde a discutat despre principalele probleme care-i frământă pe români. Premierul României a vorbit despre reforma fiscală, care a început deja după ce mai multe măsuri au fost adoptate, despre digitalizarea ANAF, dar și despre un alt subiect intens dezbătut, mai ales în rândul șoferilor: Valea Oltului. Sorin Grindeanu s-a ales cu o mulțime de vorbe grele, pentru că au început lucrările pe acel drum în an electoral. Prim-ministrul a ținut să clarifice întreaga situație, în fața cetățenilor!

Marcel Ciolacu are planuri mari pentru România, așa cum a dezvăluit într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu. Premierul României a vorbit despre digitalizarea ANAF, care se va face până la sfârșitul acestui an. Mai mult decât atât, prim-ministrul a discutat, în direct, despre mai multe subiecte care-i frământă pe români. Chiar dacă este an electoral, Ciolacu nu vrea să stea degeaba, ci să termine toate proiectele începute până la finalul lui 2024.

„Eu nu pot să accept după 30 de ani că nu se poate face nimic în România. Nu este totul perfect, dar am adus cele mai mari companii în România. Eu nu pot să vin să îmi bat joc de țară, când de 30 de ani nu s-a făcut nimic. Eu nu pot să accept ca la ANAF, printr-o selecție aleatorie, să iau mapa și să merg să-l controlez pe Ciutacu. Nu putem să ne dorim reforme, iar când mi le asum, într-un an electoral, să mă bateți cu roșii. Eu vreau să fac bine României. Sistemul de contabilitate se schimba, avem Inteligența Artificială, contabilitatea se schimba total. Categoric c pe alocuri s-a exagerat. Au venit din piață anumite cereri, am luat și am modificat, dar nu îmi cereți să fiu comod pentru că e an electoral. Nu putem să vrem în cercul select al țărilor dezvoltate, dar să rămân la nivelul empiric cu caiet, ca în Rusia. Stăm de 30 de ani și găsim scuze. Nu pot, dați-mă afară, dar eu nu o să stau neputincios și să rămân opac la orice schimbare, ca sistemul să rămână învechit și corupt”, a explicat premierul, în emisiunea lui Victor Ciutacu, de la România TV.

Marcel Ciolacu, despre lucrările de pe Valea Oltului

Lucrările de pe Valea Oltului reprezintă un subiect intens dezbătut, mai ales în ultima vreme. Sorin Grindeanu a mers în inspecție la fața locului pentru a se asigura că totul decurge ca la carte, că se respectă termenele și că totul va fi gata până la data de 9 august. Progresul lucrărilor este de peste 50%, anunță ministrul Transporturilor.

Grindeanu a fost aspru judecat pentru că a ales să înceapă lucrările acum, traficul fiind oprit parțial, între orele 6:00-20:00, până pe 9 august. Marcel Ciolacu i-a luat apărarea, menționând că ministrul Transporturilor merge în inspecție des acolo, să verifice dacă totul decurge conform planului.

CITEȘTE ȘI: SE SCHIMBĂ LEGEA, DUPĂ MOARTEA MARIEI DIANA! CE SE VA ÎNTÂMPLA ACUM, ÎN CAZUL ATACURILOR DE URS VIDEO

Marcel Ciolacu: Domle, Sorin Grindeanu, l-au înjurat o lună (n.r legat de Valea Oltului). Și-a asumat bărbătește. Băi, oameni buni, nu mai pot amâna! Mut fonduri europene, pierd bani. Să amân? Pentru ce? C-o să fiu înjurat? Vreau să vă spun: bravo lui! Se duce din două în două zile…

Victor Ciutacu: Da, l-am văzut. Cu elicopterul, nu cu mașina.

Marcel Ciolacu: E ministru, se mișcă rapid, stați ușor.

Victor Ciutacu: Noi nu suntem miniștri și nu putem să vorbim.

Marcel Ciolacu: Se duce și veți vedea că va termina mai devreme. Bravo lui! Dar Băsescu când s-a făcut Podul de la Mărăcineni? Cu trotineta electrică a lui Barna? Nu-i normal că te duci, ai o funcție…vreți să vă fac o socoteală de costuri? Să vedeți la costuri că e mai ieftin? Avem în lucru 750 de kilometri de autostradă, de drum expres, niciodată nu s-a întâmplat în România așa ceva. Cum să controlezi toate șantierele? Cum să vezi realitatea? Că una e realitatea din birou care ți se raportează și una e realitatea pe teren. Se mișcă lucrurile?

Victor Ciutacu: Se mișcă.

Cât despre investiții, premierul țării noastre susține că până la sfârșitul anului vom avea peste 110 miliarde investite în România, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum.

Marcel Ciolacu: Avem 58 de miliarde, investiții în 7 luni. Închid anul cu peste 110 miliarde. Nu s-a întâmplat în istoria României așa ceva. Deodată avem o problemă. Eu vorbesc de o Românie sustenabilă. Știți cum sunteți acum? E bancul ăla cu lupul și cu iepurașul.

Mergea lupul nervos prin pădure, iepurașul stătea la umbra copacului și a zis – băi, iepurașule, ai țigări? –

– Băi, lupule, știe toată pădurea că eu nu fumez.

Lupul: Cum mă, n-ai țigări? Pac, îl ia la omor.

A doua zi îl întâlnește din nou. Adevărat, iepurașul cu ochiul vânăt. Lupul: Băi, iepurașule, ai țigări?

– De care vrei, lupule? Cu filtru, fără filtru?

– Băi, de ce n-ai șapcă?

Așa faceți dumneavoastră cu mine acum. Domne, lăsați țara să se dezvolte.

CITEȘTE ȘI: MARCEL CIOLACU: ROMÂNII POT INTRA DEJA ÎN TURCIA DOAR CU BULETINUL. MĂSURA E ÎN VIGOARE