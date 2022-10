Marcel Ciolacu, prima reacție după ce Gigi Becali a anunțat că echipa sa revine în Ghencea: „Este momentul ca această situație aberantă să înceteze! Mă voi implica pentru ca suporterii să meargă atât la meciurile celor de la FCSB, cât și la cele ale Stelei”

Marcel Ciolacu este președintele Partidului Social Democrat și a reacționat, după ce Gigi Becali a anunțat că omul politic i-a promis că FCSB va reveni în Ghencea.

CSA Steaua a câştigat procesul privind palmaresul şi a recuperat marca Steaua de la Becali. Mai mult, a obținut trofeele și performanțele clubului de la înființarea din 1947 până în 1998, informează Gândul.

FCSB a arătat că deține palmaresul echipei din 1998 până în prezent deoarece a asigurat continuitatea echipei Steaua.

”Mă voi implica pentru ca suporterii să meargă atât la meciurile celor de la FCSB, cât și la cele ale Stelei”

Cei de la FCSB au depus cerere, în mai multe rânduri, pentru ca echipa antrenată de Nicolae Dică să joace pe stadionul din Ghencea, dar cei de la CSA au refuzat.

„În ultimele zile, în care am călătorit de la Craiova până la Bacău, am răspuns la zeci de întrebări despre pensii, salarii, energie, agricultură, despre problemele vieții de zi cu zi. La o singură întrebare nu am știut efectiv ce să răspund. Un bărbat m-a întrebat dacă am vreo explicație pentru care FCSB nu este lăsată să joace pe noul stadion din Ghencea. I-am răspuns sincer că nu știu de ce, situația fiind mai presus de puterea mea de înțelegere” a declarat Marcel Ciolacu, în exclusivitate, pentru ProSport.

Președintele PSD a mai declarat. „Cred că într-o țară în care fotbalul a ajuns să trăiască din amintiri este momentul ca această situație aberantă să înceteze! E aberant ca FCSB și Steaua să fie folosite într-un război orb al orgoliilor, război din care pierd, cu siguranță, atât suporterii, cât și fotbalul românesc!

Nu sunt prieten cu Gigi Becali, dimpotrivă, avem principii de viață și crezuri politice diferite – să nu uităm că domnia sa a fost acum câțiva ani demnitar PRM. Dar aici nu e vorba de politică, ci de normalitate și decență. De aceea, i-am spus acum câteva zile lui Gigi Becali că mă voi implica pentru ca, într-un interval rezonabil de timp, suporterii să poată merge în Ghencea, atât la meciurile din prima ligă ale FCSB, cât și la cele ale Stelei, în divizia secundă.

Dacă doua echipe uriașe, precum Milan și Inter, pot împărți același stadion, bănuiesc că vom reuși să facem și în România ca, până la urmă, rațiunea să învingă” a declarat Marcel Ciolacu pentru colegii de la ProSport.