Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, întâlnire cu Piero Ferrari. Premiera filmului “Ferrari” a adunat toată “spuma” din România

Premierul Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, au fost prezenți la premiera filmului „Ferrari”. Cei doi s-au întâlnit cu Piero, moștenitorul imperiului Ferrari. Miliardarul se află în București special pentru evenimentul care a adunat toată „spuma” din România.

Miercuri, 10 ianuarie, a avut loc premiera filmului „Ferrari” în România, la Cineplexx Băneasa. Pelicula urmărește o perioadă grea și importantă din viața tatălui lui Piero, Enzo Ferrari, iar acțiunea se petrece în 1957. Protagonistul este interpretat de Adam Driver, cel care a jucat și rolul lui Maurizio Gucci în pelicula „Casa Gucci”. Filmul este regizat de veteranul Michael Mann, de patru ori nominalizat la Oscar.

În luna decembrie, filmul „Ferrari” a debutat în cinematografele din Statele Unite ale Americii. Iar miercuri seara, 10 ianuarie, a avut loc și premiera în România. La eveniment au participat premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, dar și alți oameni importanți din țara noastră. Cei doi politicieni s-au întâlnit cu Piero, moștenitorul imperiului Ferrari.

Îmbrăcați extrem de elegant, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu și-au strâns mâna cu Piero și au schimbat și câteva vorbe, așa cum se poate observa în imaginile prezentate de CANCAN.RO, în exclusivitate.

Piero Ferrari și soția lui, românca Romina Gingașu, au venit în România special pentru acest eveniment. Recent, partenera de viață a miliardarului a oferit câteva detalii despre filmul „Ferarri”.

„Am avut foarte multe întâlniri, noi am aterizat ieri, zbor foarte mult zilele acestea. Am venit 11 ore din vacanță, că am fost și noi în vacanță de Crăciun și de Revelion. Pentru asta suntem aici, pentru premiera filmului.

Ideea filmului a venit de la Michael Mann, acum 25 de ani, însă, în final, s-a finalizat în momentul în care a avut un buget impresionant și pe Adam Driver și Penélope Cruz. Filmul este absolut o capodoperă.

În film este vorba despre cel mai greu an din viața lui Enzo Ferrari, an în care au murit 11 persoane în accidentul de la Mille Miglia, an în care s-a descoperit că Pierro există… e un pic de dramă.”, a declarat Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, în emisiunea „La Măruță”.