Marcel, ispita de la Insula Iubirii, a dat lovitura! În ce serial de la Antena 1 va juca ”Maluma”

Marcel, devenit popular datorită participării sale la „Insula Iubirii”, face pasul spre actorie și va apărea în serialul „Iubire cu parfum de lavandă”. Cunoscut publicului drept Maluma de România, acesta își va încânta fanii într-o producție originală semnată de Ruxandra Ion, difuzată la Antena 1.

Prezent în atenția publicului prin stilul său nonconformist și energia debordantă, Marcel a fost una dintre cele mai memorabile ispite masculine ale show-ului „Insula Iubirii”. Carisma și umorul său i-au adus rapid un număr mare de admiratori, care l-au urmărit cu interes de-a lungul sezonului. Acum, acesta este pregătit să cucerească din nou telespectatorii, dar de această dată într-un context diferit – în lumea serialelor TV.

După experiența sa din reality show, Marcel face tranziția spre un proiect de ficțiune, având ocazia să exploreze un nou domeniu al divertismentului. „Iubire cu parfum de lavandă” este o producție de succes, ce reunește actori consacrați și tineri talentați, oferind povești captivante și momente emoționante.

Participarea lui Marcel în acest serial vine ca o surpriză pentru fanii săi, care sunt nerăbdători să-l vadă într-un nou rol. Acesta va avea intervenții menite să aducă un plus de dinamism poveștii și să completeze atmosfera serialului cu stilul său caracteristic.

„Recunosc că am avut emoții, fiind prima mea experiență de acest gen, dar totul a decurs foarte bine. Atmosfera de pe platou a fost relaxată, echipa extrem de prietenoasă, iar scenariul ușor de urmărit și accesibil. M-am simțit în largul meu și am reușit să mă bucur de această provocare nouă. A fost o experiență diferită față de >, dar una pe care am acceptat-o cu entuziasm și curiozitate”, a spus Marcel.