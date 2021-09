Marcel Pavel, declarații despre starea de sănătate a Monicăi Anghel: ”Nu e de glumit...”

Marcel Pavel a oferit declarații cutremurătoare despre starea de sănătate a colegei sale, Monica Anghel. Artista a anunțat săptămâna trecută că a contactat temutul virus, cu toate că efectuase ambele doze de vaccin.

Haosul creat în jurul teoriei celor care sunt vaccinați și au fost infectați cu SARS-CoV-2 cuprinde tot mai mult populația. Marcel Pavel a oferit informații despre starea de sănătate a Monicăi Anghel:

”Ce știu despre Monica este și ce știți și voi. Alaltăieri am vorbit cu ea și mi-a zis că e ok. Nu cunosc mai multe detalii. Totuși e vaccinată și s-a imbolnăvit. Toată lumea e bulversată în perioada asta.

Pe mine mă înjura lumea, anul trecut, când era să mor, că sunt plătit, că mint.

Nu e de glumă. E o nenorocire de virus. Eu am fost printre primii mediatizați și am fost atacat. E o boală perversă. Eu cred că Monica are o formă ușoară. Ține legătura cu medicul ei cu siguranță și urmează tratamentul. Mai multe nu cunosc”, a declarar Marcel Pavel pentru fanatik.ro

Marcel Pavel, acuzat că a fost plătit să promoveze fectarea cu Covid-19

Marcel Pavel a fost unul din oamenii care nu credeau în virus. Artistul a avut o formă severă a bolii și a fost la un pas de moarte. Marcel Pavel a fost dus cu izoleta la spital și a stat internat mai bine de două săptămâni:

”Am fost la un pas de moarte. A fost cumplit. Îmi pare rău că o parte din români au avut un comportament urât față de mine. Eu nu mă murdăresc pentru nimic în lume, în special pentru bani. M-ați acuzat că am fost plătit cu 100.000 de euro, ce este cu dumneavoastră? Treziți-vă.

Eu nu credeam în virus, recunosc, îmi pare rău. Am avut secreții cu sânge. Ama vut cheaguri de sânge în plămâni. Dacă mai săteam o zi acasă, mă intubau, ceea ce era foarte grav pentru mine”, a declarat Marcel Pavel la Sintezazilei.ro

Sursa foto: Arhiva Cancan