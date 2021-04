Marcel Pavel, probleme financiare! Afacerea care l-a adus la sapă de lemn. „E foarte greu”

Marcel Pavel a ajuns la fundul sacului. Artistul a declarat că are probleme financiare, iar pandemia a accentuat acest lucru. O investiție proastă i-a scăzut considerabil fondurile, iar acum trebuie să se descurce cum poate.

Invitat în cadrul unei emisiuni tv, Marcel Pavel a declarat că în această perioadă se descurcă destul de greu. Cum toate concertele și evenimentele au fost anulate din cauza pandemiei, veniturile acestuia au scăzut considerabil. Artistul a mărturisit că declinul financiar a început în anul 2008, atunci când a investi 40 000 de Euro într-o afacere ce nu a mers. De atunci artistul încearcă să se redreseze, dar pandemia i-a pus bețe în roate. (CITEȘTE ȘI: PANDEMIA L-A AFECTAT GRAV PE MARCEL PAVEL! ARTISTUL ȘI-A ÎNTREȚINUT FAMILIA CU 3.000 DE LEI PE LUNĂ)

„Am făcut o imprudență prin 2008. Am investit aiurea banii în niște terenuri și de atunci nu-mi mai revin cu banii. Trebuie să întrețin opt persoane și în pandemia asta e foarte greu. Am ajuns la fundul sacului! Dacă eram în altă țară, probabil eram milionar și aveam și avion la scară!”, a declarat Marcel Pavel în cadrul unei emisiuni tv.

Marcel Pavel privește cu teamă vaccinarea

Marcel Pavel a fost infectat cu noul Coronavirus la jumătatea anului 2020 și a trecut prin momente grele. Acesta a fost internat o perioadă lungă în spital, iar plămânii i-au fost afectați în proporție de 50%. (VEZI ȘI: MARCEL PAVEL VORBEȘTE DESPRE MOMENTELE ÎN CARE ERA ÎN SPITAL, BOLNAV DE COVID-19: „A FOST INFERNAL, AM FOST ȘOCAT”)

Acum, Marcel Pavel s-a refăcut și a reușit să treacă cu bine peste momentul de cumpănă. Artistul așteaptă să se vaccineze, deși se teme de reacții adverse pentru că e predispus la tromboze

„Mă vaccinez după Paşte, am avut anticorpi. Am teamă de reacţii adverse, sunt predispus la tromboze de atunci, de la tratament. Am 62 de ani totuşi!”, a mai declarata Marcel Pavel.

Sursa foto: Instagram