Marcela Fota, confesiuni sfâșietoare despre viața fără soțul ei: „Am încercat să mă consolez cu ideea că el aștepta această trecere”

La finalul anului trecut, Marcela Fota primea cea mai cumplită veste, soțul ei făcuse infarct și nimic nu-l mai putea aduce înapoi. Lunile au trecut, dar rana provocată de dispariția acestuia nu s-a estompat nici măcar puțin. Artista a vorbit pentru CANCAN.RO despre mesajele pe care le primește de la răposatul soț, dar și despre momentele în care l-a blamat pe Dumnezeu pentru că i l-a luat.

Nici în primele zile, dar nici acum Marcela Fota nu se poate împăca cu ideea că soțul ei s-a stins din viață. Deși este o perioadă extrem de dificilă, artista este nevoită să-și găsească forțele necesare pentru a fi sprijin pentru fiul ei: „Încerc să mă adun și să merg mai departe. Un mare aport în toată încercarea mea de a merge mai departe o are băiatul meu, care merită tot acest efort. Suntem nedespărțiți așa am fost din totdeauna, dar acum cu atât mai mult. Starea lui de spirit este foarte importantă pentru mine iar eu încerc să-i țin mintea ocupată cu tot felul de lucruri, încât să accepte realitatea pe care o trăim și să reușim să mergem mai departe împreună.

El este ajutorul și motivația mea. Mi-am dorit extraordinar de mult acest copil, iar Dumnezeu mi l-a dat mai bun decât mi l-aș fi dorit și mi l-aș fi putut imagina. Suntem foarte fericiți că împreună face o echipă. Tatăl lui este întotdeauna în sufletul nostru și altături de noi, pentru că întotdeauna am fost o echipă și vreau să cred că vom fi și de acum înainte”, a declarat Marceloa Fota, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Marcela Fota, prima aniversare fără soțul ei

Artista a împlinit 44 de ani, dar aniversarea a fost umbrită de lipsa soțului ei. Deși prietenele au încercat să-i ofere o zi în care să nu se simtă singură, Marcela Fota nu și-a putut lua gândul de la cel care, până mai ieri, a fost alături de ea.

Marcela Fota: Noi am avut o relație foarte frumoasă, dar de ziua mea se întrecea în a-mi face surprize. Nu neapărat numai ziua mea a fost grea fără el, ci fiecare zi a vieții noastre simțim că nu este lângă noi. Dar știm că nu putem face nimic pentru a schimba această situație. Lipsa lui i-o simțim zi de zi și, bineînțeles, și de ziua mea, ca în oricare altă zi, am simțit că am fi fost un întreg dacă era și el.

Marcela Fota, legătură paranormală cu soțul ei

CANCAN.RO: L-ai visat lunile acestea?

Marcela Fota: De foarte multe ori l-am visat. În aproape fiecare vis am pus aceeași întrebare „De ce?”, însă în vis el ocolea mereu răspunsul acesta. Îmi spunea: „Nu te mai gândi pentru că acum am venit să facem altceva „

Chiar în ultimul vis când l-am întrebat „De ce ai plecat? De ce ne-ai lăsat?” mi-a spus: „Nu te mai gândi la asta pentru că eu am venit să-ți cumpăr mașină „, pentru că ăsta era planul nostru. În luna ianuarie ar fi trebuit să-mi cumpăr mașină și ar fi trebuit să plecăm în Germania pentru o mașină … îl visez foarte des, iar prezența lui o simțim tot timpul. Noi știm că el în continuare face parte din viețile noastre și că zi de zi ne veghează”.

CANCAN.RO: Să înțeleg că principala întrebare care îți macină sufletul este „De ce s-a întâmplat acest lucru?”

Marcela Fota: Da, nu pot înțelege. Și în discuțiile mele cu Dumnezeu mi-am pus această întrebare, dar, din păcate, nu mai este nimeni să-mi dea acest răspuns.

CANCAN.RO: Ai avut momente în care L-ai blamat pe Dumnezeu pentru pierderea suferită?

Marcela Fota: În perioada imediat următoare după întâmplare (n.r. – deces) … nu L-am blamat, însă a fost această întrebare „De ce tocmai el?” Pentru că soțul meu a fost o persoană extrem de credincioasă și L-a iubit pe Dumnezeu mai presus decât pe noi. Probabil, am încercat să mă consolez cu ideea că el aștepta această trecere, într-un fel. Și cred că era pregătit pentru această trecere. Se spune că noi ne alegem momentul când să murim. Așa că vreau să cred că are o viață mai bună și mai liniștită acolo. Mă consolez cu gândul că Dumnezeu a decis cum a fost mai bine pentru el”.

Sursă foto: facebook.com