Marcela Fota, dezvăluiri despre cea de-a doua sarcină. Artista își dorește o fetiță!

Marcela Fota a vorbit în cadrul unui interviu recent despre posibilitatea de a deveni din nou mămică. Artista mărturisește că își dorește enorm să facă acest pas, însă de această dată ar vrea să aducă pe lume o fetiță. De asemenea, vedeta a dezvăluit și cum a primt fiul său, David, această veste.

La doi ani după ce a rămas văduvă, Marcela Fota a decis să depășească momentul dureros al pierderii soțului său, iar în prezent trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un bărbat cu 22 de ani mai tânăr decât ea. Deși în acest moment este împlinită pe toate planurile, Marcela Fota are un singur regret. Nu are mai mulți copii.

În cadrul unui interviu, cântăreața a vorbit despre faptul că și-ar dori să devină mamă de fetiță.

„Mi-aş fi dorit să am măcar doi copii. Ţinând cont de faptul că eu provin dintr-o familie foarte numeroasă, mi-ar fi plăcut. Însă, aşa a fost să fie, să am doar un copilaş, care este minunea mea. Şi a fost, aşa… am spus-o exact în acest mod. Mi-ar fi plăcut să am mai mulţi copii. Ştii cum e? Se spune că nu trebuie să ne facem noi planuri, pentru că Dumnezeu le are pe ale lui. Aşa că… ce o vrea Dumnezeu! Dar, nu. Nu este vreun plan sau vreun proiect, pe care să mi-l fi propus şi să zic: ”Domne’, trebuie să se întâmple acest lucru!’ Îmi place să dăruiesc iubire şi cred că aş fi avut pe deplin pentru doi copii sau trei.”, a spus Marcela Fota la Antena Stars.

Cum a reacționat fiul artistei, David

Interpreta de muzică populară a vorbit și despre reacția fiului său, în momentul în care a aflat că este posibil ca familia lui să se mărească. David i-a spus mamei sale că nu și-ar mai dori un frățior sau o surioară.

„David spune că este suficient pentru mine! Ca orice copil, e puţin egoist, ştii? Nu cred că ar accepta să împartă dragostea pe care i-o dăruiesc lui, el nu înţelege. Am încercat să îi explic că dacă ar fi fost ca mami să fi avut alt copil, nu ar fi schimbat cu absolut nimic iubirea pe care o am pentru el. Dar, momentan, suntem încă la modul acela de răsfăţ şi îmi spune clar că: ”Marci, cred că sunt suficient eu pentru tine”. Dumnezeu de aceea zice: ”M-a dat doar pe mine, pentru că este suficient!”, a mai spus Marcela Fota.