Marcela Fota, dezvăluiri emoționante! Care au fost ultimele cuvinte pe care soțul său i le-a spus înainte să se stingă din viață

În urmă cu trei ani, Marcela Fota a trăit cel mai greu moment din viața ei. Soțul acestei s-a stins din viață, în urma unui infarct miocardic. Nimeni nu se aștepta ca bărbatul să pățească asta și să lase în spate așa devreme o soție și un copil mic. Acum, Marcela Fota a făcut dezvăluiri emoționante despre ultima zi din viața partenerului său.

Marcela Fota își amintește cu greu de cea mai neagră zi din viața ei, aceea în care a rămas fără soț. Nimic nu prevestea deznodământul tragic. Artista a rememorat cele întâmplate și spune că ziua tragică a început cât se poate de normal. Cei doi au servit micul dejun împreună, iar apoi au plecat în oraș să rezolve câteva treburi.

Fiecare și-a făcut treaba, iar mai apoi și-au dat întâlnire la Direcția de Taxe și Impozite. El a ajuns primul, așa că artista l-a sunat de pe drum și l-a întrebat unde a parcat. Cei doi au avut un schimbi de replici scurt, iar acelea au fost ultimele cuvinte pe care și le-au mai spus.

„Eu cu soțul meu în dimineața respectivă…a fost o dimineață foarte normală, ca orice altă dimineață. El era foarte matinal, a plecat pe la 6, a venit în jur de 10, am luat micul dejun și apoi a mai rezolvat câteva treburi, iar apoi am plecat împreună unde am avut treabă. Eu cred foarte mult în destin, am plecat de mână amândoi și m-am întors singură. Ultima mea conversație cu el… Eu l-am sunat, el ajunsese înainte.

Am plecat cu două mașini pentru că aveam treburi separate. Ajunsese înaintea mea și eu l-am întrebat unde a parcat, mi-a explicat unde și mi-a zis: «Eu am găsit parcare acolo pentru că sunt foarte norocos» și eu i-am zis că voi găsi parcare lângă el, pentru că norocul lui în viață am fost eu”, a declarat Marcela Fota, potrivit WOWbiz.ro.

„Mi-a spus că a căzut din picioare”

Cei doi au intrat împreun în clădirea unde aveau treabă, însă deznodământul a fost tragic. Atunci când Marcela Fota și-a sunat partenerul să îi spună unde să o găsească a avut parte de o surpriză. Un necunoscut a răspuns la telefonul soțului său și i-a spus că acesta s-a prăbușit la podea.

„Eu am mers pe Secția de Taxe și Impozite, iar el a rămas la parterul clădirii să facă niște copii și în momentul în care l-am sunat să vină sus mi-a răspuns cineva la telefon și mi-a spus că a căzut din picioare. Pur și simplu i-a explodat inima într-o fracțiune de secundă.

Pe partea soțului meu toată familia este cardiacă. Socrul meu a avut aceeași întâmplare, la vârsta de 42 de ani. El a ținut o perioadă un tratament fixat de medicii din Germania, iar după câțiva ani, cam 10 ani, medicii din România au considerat că nu mai este necesar. Era un tratament care să-i regleze tensiunea, nu are nicio legătură cu infarctul miocardic. Așa a fost să fie”, a mai spus Marcela Fota.

