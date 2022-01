Marcela Fota nu a trecut peste decesul soțului. Cum arată dormitorul din locuința artistei: “Mirosul lui încă a rămas aici”

În urmă cu mai bine de un an, Marcela Fota și-a pierdut soțul. Și acum, cântăreața este distrusă de durere. Nu a schimbat absolut nimic în locuință, de când partenerul său de viață și-a dat ultima suflare. Totul a rămas la fel ca în dimineața în care bărbatul a plecat de acasă și nu a mai revenit.

Marcela Fota a dezvăluit că multe dintre hainele soțului său nu le-a dus la curățătorie, asta datorită faptului că, încă, îi simte mirosul. Reamintim că bărbatul a murit pe 28 decembrie 2020, la doar 47 de ani, din cauza unui infarct.

“Aici intru si îmi iau energia. Mirosul lui încă a rămas aici. Am refuzat să duc la curățătorie anumite haine pe care le-a purtat aici, pentru că încă îi simt mirosul după un an de zile. Când am nevoie de liniște, să fiu cu mine, eu vin aici. Nu am schimbat nimic, am lăsat totul. Lista lui, telefonul pe care nu îl mai folosea, totul este exact ca în dimineața în care a plecat de acasă”, a povestit Marcela Fota.

Marcela Fota: “Aici locuim toți trei!”

În continuare, Marcela Fota a precizat că ea și fiul său nu se pot împăca, sub nicio formă, cu moartea celui pe care l-au iubit enorm.

“Acolo locuim toți trei. Așa i-am explicat și băiatului meu, dacă tati nu este fizic, tati este în permanență cu noi. Simțim și știm lucrul ăsta. Soțul meu era o persoană extrem de credincioasă. Noi locuim aceeași familie, de trei membri. A fost un an de acomodare, un an în care noi am învățat să mergem mai departe. Refuz să mă desprind de acea parte a vieții mele, care a fost foarte frumoasă. Într-o familie mai apar diverse discuții, dar am fost o familie care am știut să treacă peste orice obstacol. La finalul zilei reușeam să fim bine”, a declarat Marcela Fota, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

“Mi s-a spus să arunc tot ce ține de el, să ard haine…”

Sfătuită de rude și apropiați să scape de hainele soțului, Marcela Fota refuză. Nu își dorește, sub nicio formă, să se separe definitiv de bărbatul care i-a fost alături la bine și la greu.

“Mi s-a spus să arunc tot ce ține de el, să ard haine, că nu este bine să ții lucruri. Eu am dat o parte din lucrurile lui membrilor din familia noastră. Este refuzul meu de a mă desprinde de absolut tot ce îi aparținea. Simt că locul lui este încă lângă noi, chiar dacă nu mai este fizic lângă noi”, a mai spus interpreta de muzică populară.

“Trăiesc doar pentru fiul meu și pentru mine”

În final, Marcela Fota a mărturisit că nu a trecut peste decesul soțului și, probabil, nu o va face niciodată. Tragedia a marcat-o pe viață.

“Nu, nu am trecut peste și nici nu vreau sa trec peste. M-am acomodat doar cu situația. Despărțirea de omul iubit nu poți sa realizezi cât de grea este. Am învățat un nou stil de viață, că trebuie sa trăiesc doar pentru fiul meu și pentru mine”, a mai spus Marcela Fota.