Marcela Fota, probleme în paradis?! Postarea care a ridicat multe semne de întrebare

Se poate spune că viața Marcelei Fota este presărată cu multe ”condimente”. Fie că vorbim despre viața personală, ori despre cariera muzicală, cântăreața este destul de discretă, însă, pe alocuri, strecoară mici mesaje ce lasă loc interpretărilor.

Marcela Fota este destul de activă pe rețelele de socializare, iar cu ultima postare a reușit să pună internauții pe jar. Deși viața i-a oferit, poate, una din cele mai dure lecții, artista a avut puterea de a o lua de la capăt.

La doar 44 a deveni văduvă, însă, acum, la aproape 2 ani de la tragicul eveniment, Marcela Fota și-a găsit liniștea în brațele unui bărbat cu 22 de ani mai tânăr.

Recent, artista a publicat un Instastory, nimic anormal până aici, însă, melodia ce însoțește imaginea a reușit să pună pe gânduri internauții.

”And nothin’ has to change today/ You didn’t mean to say, “I love you” (Nimic nu trebuie să se schimbe astăzi/ Tu nu ai vrut să spui „Te iubesc”)”, au fost versurile pe care artista le-a ales.

Deși mesajul poate fi interpretat în multe feluri, Marcela Fota nu se dezice de planurile mari pe care le are alături de iubitul ei. În urmă cu puțin timp, în cadrul unui interviu, artista nu s-a ferit să recunoască faptul că, dacă Dumnezeu vrea, nu exclude varianta ca familia ei să se mărească, iar fiul ei, în vârstă de 13 ani, să aibă o surioară.

”O surioară? De ce nu, dacă Dumnezeu vrea, oricând! David nu cred că ar vrea, dar eu știu ce înseamnă să ai frați!”, a marturisit Marcela pentru Star Popular.

Marcela a rămas singură, în decembrie 2020. Soțul ei s-a stins din viață după ce a suferit un infarct la doar 47 de ani. Ajunsă într-o situație complicată, artista a găsit puterea să meargă mai departe, mai ales de dragul fiului ei.

”Sunt o grămadă de lucruri neadevărate. Pentru mine, foarte importantă este sănătatea mea mentală ca să pot să-i ofer copilului meu stabilitate. Eu sunt bine, lumea scrie și chiar am descoperit faptul că oamenii nu pot accepta alți oameni puternici. Mai ales o femeie puternică să fie acceptată. Este o poveste care este pentru mine și consider că atâta timp cât eu, noaptea, când merg acasă, pun capul liniștită pe pernă și faptele mele nu afectează absolut pe nimeni, nu văd de ce ar trebui să dau explicații cuiva.

Așa cum am spus, ceea ce s-a întâmplat în viața mea, și au fost multe lovituri, pierderea fratelui, a soțului, tatăl nostru, aceste lucruri m-au învățat cât de important este ca tu să fii împăcat și bine cu tine. Explicații nu cred că… nu văd de ce ar trebui să fiu judecată sau să ma justific în fața cuiva. Am descoperit că oamenii care fac asta cred că e din lipsă de ocupație”. a spus Marcela Fota în emisiunea lui Cătălin Măruță.

