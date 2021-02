Marea Britanie este la pământ! A murit Sir Tom Moore. Recent, se infectase cu Covid-19

Veteranul care a strâns donații record pentru spitalele britanice, plimbându-se în grădină, Sir Tom Moore, a încetat din viață, marți. În ultima perioadă fusese tratat pentru pneumonie, iar săptămâna trecută a fost confirmat cu COVID.

Anunțul a fost făcut de fiicele sale. Veteranul a fost internat duminică în spital, după ce a acuzat probleme de respirație.

„Cu mare durere, vă anunțăm moartea tatălui nostru, căpitanul Sir Tom Moore. Suntem recunoscătoare că am fost alături de el în ultimele clipe de viață; Hannah, Benjie și Georgia la capătul patului și Lucy pe FaceTime. Am petrecut ore întregi stând de vorbă cu el, amintindu-ne de copilărie și de minunata noastră mamă.

Am râs și am plâns împreună. Ultimul an din viața tatălui nostru a fost cu adevărat remarcabil. A întinerit și a trăit clipe la care putea doar să viseze.

În timp ce mulți oameni îl purtau în suflet, a fost un tată și bunic extraordinar și va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, au transmis fiicele sale Hannah Ingram-Moore și Lucy Teixeira, într-un mesaj preluat de BBC și citat de Digi 24.

Fiica sa, Hannah, a spus că în ultima perioadă fusese tratat pentru pneumonie, iar săptămâna trecută a fost confirmat cu COVID.

Here’s a bit of behind the scenes fun to brighten your weekend – showing Captain Tom has a penchant for getting things just so…

„Well that’s no good we like it perfect” #bloopers #TomorrowWillBeAGoodDay pic.twitter.com/BuiWvafWuP

— Captain Tom Moore (@captaintommoore) January 23, 2021