Marea dorință a lui Gheorghe Hagi se împlinește! Anunțul zilei vine din Italia, bucurie mare pentru “Rege”

Gică Hagi a spus de nenumărate ori că are de gând să caute investitori pentru a o putea duce pe Farul cât mai departe. „Regele” a punctat faptul că are nevoie de ajutor financiar extern, însă lucrurile nu s-au concretizat până acum. A cerut sprijinul multinaționalelor și a vrut schimbări în legislație, însă iată că marea lui speranță vine acum de peste hotare.

Ei bine, după o lungă așteptare se pare că există posibilitatea ca marea dorință a fostei vedete de la Galatasaray să primească ajutorul mult visat. Șefii clubului de la Genoa, echipa din Seria A, au vorbit despre posibilitatea de a investi la Farul.

Concret, Andres Blazquez (53 de ani), directorul general al celor de la Genoa, a vorbit despre posibilitatea de a investi la academia lui Hagi. Afaceristul a recunoscut că a auzit numai lucruri bune despre munca „Regelui” depusă la echipa din Constanța.

„De doi ani am stabilit contacte, am primit referințe bune de la Răzvan Raț, cu care sunt prieten de zece ani. Și cu el m-am consultat când am decis să-l transferăm definitiv de la Juventus pe Drăgușin. El ne-a pus și în legătură cu Hagi.

Face o treabă extraordinară la Constanța cu Academia lui. Ne-ar interesa să intrăm în acționariatul Farului, așa am mai făcut și în alte țări, avem un portofoliu important. La un club din București e mai greu să ajungem, dar suntem deschiși la colaborări”, a spus Andres Blazquez pentru GSP.