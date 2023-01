Marea supărare a lui Mitică Popescu, dezvăluită înainte de moarte: “Regret că sunt singur”

Mitică Popescu a murit pe data de 3 ianuarie 2023 cu sufletul plin de regrete. Din păcate, marele actor care a reușit să impresioneze o mulțime de persoane de-a lungul anilor, nu a putut să își îndeplinească propriul vis.

Viața de actor poate fi de multe ori destul de solicitantă, motiv pentru care există momente în care trebuie să faci diferite sacrificii. Același lucru i s-a întâmplat și lui Mitică Popescu în tinerețe, ceea ce a lăsat urme adânci până în momentul în care s-a stins din viață.

Care a fost cea mai mare supărare a lui Mitică Popescu

Rămas văduv în 1998, când soția sa, Leopoldina Bălănuță s-a stins din viață, marele actor nu a mai reușit să se îndrăgostească de o altă femeie. Mitică Popescu a făcut câteva declarații înainte de a se stinge din viață, explicându-le tuturor prin ce momente de cumpănă a trecut de-a lungul anilor, precum și care este cea mai mare dorință neîmplinită a sa.

Se pare că cel care a interpretat zeci de roluri impecabile și-a dorit întotdeauna să aibă un moștenitor, un fiu sau o fiică, însă, din cauza programului aglomerat pe care l-a avut încă din tinerețe, nu a reușit să își îndeplinească visul. Într-un interviu acordat în urmă cu ceva vreme, Mitică Popescu a mărturisit faptul că a fost nevoit să își lase de-o parte viața personală pentru a avea parte de o carieră de succes, ceea ce l-a determinat să plece de la înmormântarea propriului tată și să urce pe o scenă în fața a sute de persoane.

„Regret că nu am copii dar în profesia noastră nu realizezi la timp chestia asta. N-ai timp să ţii nici măcar o floare… Îmi amintesc că atunci când s-a prăpădit bietul tata am avut nu ştiu câte spectacole în acea săptămână. Poldi (nr. soția Leopoldina Bălănuță) nici n-a putut veni la înmormântare, că avea matineu. Eu dimineaţa am fost la înmormântare la tata, iar seara eram pe scenă. Această meserie înseamnă sacrificii”, a declarat actorul, pentru adevarul.ro, în 2011.

