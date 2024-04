Marele absent de la înmormântarea lui Costel Corduneanu. Toți s-au mirat că nu l-au văzut: ”Dacă era în București, poate puteam să fug jumătate de oră”

Un artist celebru în vârstă de 44 de ani se află pe lista marilor absenți de la înmormântarea lui Costel Corduneanu. Acesta ar fi trebuit să susțină un moment la priveghiul „Stăpânului Moldovei”, însă nu s-a afișat. Deși toți s-au mirat că nu l-au văzut, cântărețul a explicat, pe internet, motivul pentru care nu a reușit să ajungă, în aceste zile, la evenimentul funerar. Detaliile se află mai jos, în articol.

Florin Salam se numără printre marii absenți de la înmormântarea lui Costel Corduneanu. „Regele Manelelor”, deși ar fi fost așteptat la evenimentul funerar, se află în imposibilitatea de a se afișa, deoarece trebuie să își onoreze anumite evenimente programate anterior.

Printre cei care s-au afișat la priveghiul celebrului interlop, de la Iași, se numără Tzancă Uraganu, Narcis și Ștefan de la Bărbulești, dar și Costel Biju, Cristi Nucă. „Regele Manelelor” a transmis un mesaj pe rețelele de socializare prin intermediul unui videoclip încărcat de Tzancă Uraganu, finul lui. Cântărețul a susținut faptul că nu poate ajunge la funeraliile sportivului. Mai înainte, a transmis mesaje de condoleanțe.

Pentru că telefoanele mobile ale artistului sunt la Poliție, a decis să transmită mesajul prin intermediul contului lui Tzancă Uraganu. Florin Salam susținea că nici la înmormântare nu ar fi putut veni, deoarece are de onorat mai multe nunți. Artistul a mai precizat faptul că dacă înmormântarea lui Costel Corduneanu ar fi avut loc la București, ar fi putut să își „rupă” o jumătate de oră din timp pentru a veni.

„Eu nu am telefoane, eu le am la Poliţie de vreo lună din cauza unor situaţii pe care le-am avut pe cap. Totul se va rezolva. Multă lume de la înmormântare dau sfaturi şi vorbesc în dezavantajul meu. Nu am teamă de nimeni. Vorbesc despre familia Corduneanu cu respect. Îmi cer scuze că nu am putut și poate nu o să ajung nici mâine, pentru că am nunţile, 3-4 pe zi, ştiţi că au fost probleme cu cei care au semnat.

Am fost la poliţie, nu mai am cum să încurc nicio nuntă, nu-mi mai doresc să supăr pe nimeni și să am probleme. Înţelegeţi-mă vă rog, fraţii mei. Sunt la durerea voastră, vă iubesc, vă respect, Dumnezeu să-l ierte pe Costel Corduneanu. El ne-a ajutat, spun sărut mana şi în momentul ăsta. Sunt emoţionat şi agitat. Sunt unele persoane care spun că eu nu vreau să vin. Nu e adevărat, sunt numai pe drumuri. Mi-am luat familia cu mine că nu am timp să stau cu ei la masă.

Am respect de familia asta, nu va mai luaţi după cei care spun că nu vreau să vin. Nu am cum să nu mă duc la nunţi, dar e la Iaşi. Dacă era în București, poate puteam să fug, jumătate de oră. Dar nu am cum să mai încurc nicio nuntă. Îmi pare rău de durerea voastră”, a mai transmis Florin Salam.