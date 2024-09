Marele absent de la nunta lui Marian Mexicanu’ cu Ana-Maria. Nu se aștepta vreodată ca EL să lipsească!

A fost petrecere mare în weekendu-ul ce a trecut în familia lui Marian Mexicanul. Acordeonistul și Ana-Maria, femeia care l-a cucerit, au făcut nunta. Evenimentul a fost unul dublu, căci în aceeași zi a avut loc și botezul fetiței lor. Petrecerea a fost una pe cinste, la care toți invitații s-au distrat ca la carte, însă dintre aceștia a lipsit o persoană foarte importantă. Cine a fost marele absent de la nunta lu Marian Mexicanul?

La 51 de ani, Marian Mexicanu s-a recăsătorit cu partenera sa de viață Ana-Maria. Cei doi au făcut cununia religioasă și cea civilă în urmă cu ceva timp, iar acum au făcut marea petrecere. Mai mult, cei doi și-au botezat în aceeași zi și fiica, așa că bucuria a fost cu mult mai mare. Deși au avut numeroși invitați, totuși o figură importantă nu s-a aflat printre ei. Edy Mexicanu, fiul artistului din mariajul cu Paula, nu a participat la eveniment. Ce a făcut acesta în timp ce tatăl său sărbătoare?

În ziua nunții și a botezului fetiței sale, care s-a născut chiar de ziua sa de naștere, Marian Mexicanu a fost în al nouălea cer. Alături de Ana-Maria, acesta a trăit momente memorabil, iar după ce agitația s-a încheiat și petrecerea a luat sfârșit, acesta a mărturisit public cât de fericit este.

„Îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a oferit. Nu am cuvinte, sunt un om împlinit, pentru că sunt copiii mei, sănătoși, eu sunt bine cu Ana Maria, suntem fericiți”, a declarat Marian Mexicanu.

Însă, de la nunta acordeonistului a lipsit o persoană foarte importantă. Este vorba chiar despre fiul său Edy Mexicanu. Nu este un secret pentru nimeni faptul că pentru o bună perioadă cei doi nu s-au înțeles și chiar au ajuns să nu își mai vorbească. În urmă cu ceva timp, Marian Mexicanu a ținut primele pagini ale ziarelor din cauza tensiunilor pe care le avea cu fosta sa soție, Paula, tensiuni care au dus și la neînțelegeri cu cei doi copii ai lui, Maria și Edy.

Însă, deși au existat scandaluri, unele dintre ele chiar publice, Marian Mexicanu și Edy au ajuns la un numitor comun și au marcat marea împăcare. De ceva timp, lucrurile sunt bune între ei și nu de mult își declarau iubirea reciprocă. Dar, chiar dacă acum tatăl și fiul sunt în relații foarte, Edy Mexicanu nu a fost prezent la nuntă. Se pare că acesta a decis să stea acasă, alături de familie și a absentat de la eveniment.

Însă, chiar dacă nu a fost alături de tatăl său, Edy Mexicanu are în continuarea cuvinte de laudă la adresa acestuia, iar relația lor este în continuarea una bună. Cel mai probabil, Edy a decis să nu fie prezent din respect pentru mama sa, iar asta nu înseamnă că s-a certat, din nou, cu Marian Mexicanu.

„Nu s-a întâmplat absolut nimic. Am fost acăsică, am stat acasă cu copilașii mei și cu familia mea. Este alegerea tatălui meu. Noi îl iubim, noi îl respectăm, nu avem ce să îi reproșăm. Ăsta a fost drumul lui în viață, așa a vrut domul Iisus Hristos. Dumnezeu cu el, doar că am vrut să stau acasă și el să își facă nunta lui, botezul acestei micuțe frumoase, care ne este foarte dragă și Dumnezeu cu el”, a declarat Edy Mexicanul, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.