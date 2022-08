Marele Droopy e daună completă: sfârșit trist de telenovelă. Iubirea milionarului petrecăreț se căsătorește cu blajinul …

Astrele nu au fost de partea marelui „Droopy”. Se pare că este sfârșit trist de telenovelă pentru Ionuț Marinescu, căci iubirea lui, Irina Cristescu, alias „Prințesa Ochelarilor”, își va pune pirostriile cu alesul inimii sale!

Marele „Droopy” nu s-a „aliniat” cu astrele. După mega-petrecerile unde s-au „spart” bani pe cele mai mari finețuri de băuturi, meniu de cinci stele, iar artiștii au cântat și au dat dedicații „fără număr”, se pare că e sfârșit trist de telenovelă pentru Ionuț Marinescu. E daună completă!

Afaceristul și-a jucat cărțile, fără doar și poate, pentru a o cuceri pe Irina Cristescu, alias „Prințesa Ochelarilor”, moștenitoarea Opticris. Mega-petrecerile au curs în lanț, iar banii au fost consumați pe cele mai fine băuturi și meniuri. Dar, de data aceasta, marele „Droopy”… e daună completă. La suflet. Iubirea milionarului petrecăreț a ales: se căsătorește cu blajinul Mănăilă. După ce „Droopy” a încercat să-i reintre în grații „Prințesei Ochelarilor”, după ce au avut o relație, ruptă acum un an, a primit o „lovitură” chiar la începutul acestei veri. Femeia pe care o visa alături de el a spus „Da!” blajinului Mănăilă, când bărbatul a cerut-o de soție. Toate detaliile, AICI!

„Droopy” e daună completă! „Prințesa Ochelarilor”, la brațul blajinului Mănăilă

Acum, gata. Nu mai e cale de întoarcere! „Prințesa Ochelarilor” a luat parte la petrecerea de dinainte de nuntă. Îmbrăcată într-o rochie superbă, precum cele purtate la o gală, la braț cu bărbatul visurilor sale, s-a fotografiat în fața localului unde are loc evenimentul. Pe cât de frumoase sunt imaginile cu „Prințesa” și blajinul Mănăilă, pe atât de mult oftat, probabil, este în sufletul lui„Droopy”.

Telenovela a ajuns la final: „Prințesa Ochelarilor”, dată uitării de „Droopy”

„Droopy” mărturisise, recent, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că povestea a ajuns la final. Capitolul „Prințesa Ochelarilor” se încheia definitiv pentru Ionuț Marinescu, după ce aceasta a primit inelul de logodnă.

”Eu și Irina suntem despărțiți de mult timp, de prin august, anul trecut. Am încercat, într-adevăr, o împăcare, nu am reușit, nu s-a vrut și gata. Nu mai am nicio treabă cu ea. Îmi văd de viața mea, viață care nu mai are nicio legătură cu ea”, avea să declare „Droopy”, pentru CANCAN.RO.