Margherita, în perfuzii la câteva zile de la externarea fratelui său. Din ce motiv a avut nevoie artista de intervenția medicilor. VIDEO

La doar câteva zile de la momentul externării din spital a lui Fulgy, după ce petrecuse 29 de zile într-o unitate sanitate, Margherita, celălalt copil a Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a ajuns pe mâna medicilor.

Margherita s-a filmat cu perfuzia în mână, pe patul unei clinici din București și a postat imaginile pe Instagram, la secțiunea Story, explicându-le fanilor săi și motivul care a adus-o acolo. Din fericire, nu este nimic grav.

„Am ajuns pe aici să fac o terapie de revitalizare. Prin această perfuzie intră electroliții, amino-acizi, vitamine și tot ce are corpul nevoie. Fiecare dintre noi are nevoie de mai multă energie”, a explicat fiica Clejanilor.

Fulgy neagă că ar fi fost internat

Într-un interviu realizat pentru emisiunea lui Dan Capatos, Fulgy a negat faptul că ar fi fost internat într-o clinică de reabilitare. Potrivit acestuia, el ar fi stat de fapt acasă să mediteze și să-și pună gândurile și viața în ordine. Nu ar mai fi suportat comentariile răutăcioase, la adresa lui, din mediul online.

Totodată, fiul Clejanilor îi sfătuiește pe cei care sunt dependenți de substanțe interzise să apeleze la ajutorul unui specialist. „În ultimele 3 săptămâni am meditat la mine acasă, mulțumesc lui Dumnzeu că am o mamă, un tată, pot să mă destăinui.

Eu am fost cu Dumnezeu înainte toată viața mea și îndrum toți oamenii care au probleme cu substanțele interizise să pună capăt, să folosească un psiholog, psihoterapeut și să se intereseze pentru că ai trei variante: ori la pușcărie, ori la spitalul de nebuni ori mori.

E foarte clar că una dintre cele trei se poate întâmpla foarte ușor. Am dispărut pentru că am vrut să dispăr și cam atât. M-am retras pentru că am vrut să iau o pauză de la social media (…)

În tot timpul ăsta am meditat, am stat în casă, am stat departe de social media și tot ce înseamnă, pentru că ajunsesem la un punct în care cuvântul Fulgy adunase pe net peste 60-70 mil de vizionări, nu mai făceam față la atâtea păreri, gânduri, comentarii”, a spus Fulgy la XNS.

