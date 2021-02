Maria Buză, dată peste cap de problemele financiare: „A fost extrem de greu, mi-am plâns în pumni”

Afacerile vedetelor se închid pe bandă rulantă, din cauza pandemiei de coronavirus. Una dintre persoanele publice care au ajuns la sapă de lemn din cauza restricțiilor este Maria Buză.

Cântăreața și soțul ei au vrut să fie parteneri și în afara scenei, iar pentru asta și-au deschis câteva afaceri împreună. Deși la început lucrurile păreau să meargă pe drumul cel bun, din cauza unor probleme și urmate de pandemia de coronavirus au fost nevoiți să pună lacătul pe ele. Maria Buză mărturisește că nu e o situație deloc plăcută pentru familia ei, din niciun punct de vedere.

”A fost extrem de greu, mi-am plâns în pumni, dar mi-am dat seama că situația mea este și a lumii. Restaurantul a fost cea mai proastă mișcare a mea și a soțului meu, care am crezut că ne va îndeplini toate dorințele. Lucrurile nu s-au întâmplat așa cum am vrut noi, căci oamenii cu care am lucrat noi au lucrat doar pentru buzunarul lor” , a spus Maria Buză în cadrul emisiunii ”Showbiz Report”, difuzată numai la Antena Stars.

Maria Buză: „Veneam cu bani de acasă pentru a acoperi cheltuielile”

Artista dezvăluie că totul a mers atât de prost în ultima perioadă, încât au fost nevoiți să aducă bani de acasă pentru a acoperi datoriile. Însă, nici acest efort nu a avut rezultatul dorit și s-au trezit și cu restaurantul de la mare și cu cel din București închis.

” La mare am încheiat afacerea cu doi ani în urmă, iar cu cel din București, noi eram în cădere liberă și nu reușeam să ne revenim. Noi speram zi de zi să ne revenim, dar aproape toți veneam cu bani de acasă pentru a acoperi cheltuielile. Este un capitol încheiat, dar încă mai tragem după el, avem datorii”, a mai declarat artista.

