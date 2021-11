Maria Cârneci este devastată, după moartea solistului Petrică Mâțu Stoian: ”Putea să mai trăiască, dacă nu se ducea la clinica aia”

Vestea că Petrică Mâțu Stoian a murit la vârsta de 61 de ani a îngenuncheat lumea folclorului românesc. Maria Cârneci și Petrică Mâțu Stoian erau prieteni de 30 de ani. Cântăreața a făcut declarații, cu durere în suflet, în cadrul emisiunii ”La Măruță” de la Pro TV.

Petrică Mâțu Stoian a fost înmormântat în urmă cu o zi în Cimitirul Ungureni din Craiova. Cântărețul de muzică populară a fost condus pe ultimul drum de familie, oamenii dragi și de cei care i-au apreciat cariera în lumea folclorului românesc. Maria Cârneci, colegă de breaslă și prietenă apropiată de 30 de ani, a mărturisit, în cadrul unei emisiuni de la Pro TV, faptul că destinul l-ar fi îndrumat pe bărbat să meargă la clinica privată. Inițial, când a auzit știrea că artistul a murit, credea că e o farsă. Însă, apoi, l-a sunat pe Constantin Enceanu care i-a mărturisit că îi este rău, iar apoi a primit mesajul care a întristat industria muzicală.

„Eu sunt așa cum toată lumea e, șocată. Ne lega o prietenie de 30 de ani. Stăteam și mă gândeam de câte ori nu ne-am întâlnit pe la benzinarii, e o durere. Putea să mai trăiască. Avea multe de spus, era în putere, dacă nu se ducea la clinica aia. Eu cred că acolo l-a chemat destinul. Când am văzut ştirea am crezut că e o farsă ceva, l-am sunat pe Enceanu şi mi-a zis că îi e rău, iar când vorbeam cu el am primit mesaj că a murit. A fost un artist iubit, un coleg pus pe glume, nu era conflictual, era un om care spunea în faţă dacă îl deranja ceva. Noi l-am respectat, l-am iubit, ne-am ajutat. Rămâi şocat, şi apropo de pierderi, ştiu ce înseamnă durerea. Sâmbătă fac pomenirea de doi ani de zile a jumătăţii mele”, a spus Maria Cârneci în cadrul emisiunii „La Măruţă” de la Pro TV.

”Fiecare cântăreţ are partea lui de public, el a fost un artist iubit, un coleg pus pe glume, nu era conflictual, era un om care spunea în față daca îl deranja ceva. De dragul vostru am venit, dar nu mă lasă sufletul să nu mă duc să îi duc o lumânare, sunt 30 de ani de cand ne cunoaştem! Noi l-am respectat, l-am iubit, ne-am ajutat. Mă uitam aseară în sicriu la el şi mi-a venit să strig tare: „Măi, Petrică, toate drumurile tale, toate sacrificiile tale, toate amintirile toate eșecurile le-ai luat acolo, în sicriu!”. E dureros, într-o jumătate de zi să nu mai fie un om ca el, ca bradul”, a mai transmis artista.

Primele rezultate ale necropsiei lui Petrică Mâțu Stoian

Potrivit necropsiei, decesul lui Petrică Mâțu Stoian a survenit din mai multe cauze. Medicii legiști au descoperit că artistul a murit în urma unui stop cardio-respirator provocat de mai multe afecțiuni precum stenoză și regurgitare mitrală severă reumatismală, obezitate de grad 1 și insuficiență cardiacă.

