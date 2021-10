Maria Ciobanu va cânta LIVE la 85 de ani, în premieră, la emisiunea lui Fuego, la TVR 2!

Duminica aceasta, în cea de a doua gală a show-ului realizat de Paul Surugiu-Fuego, de la ora 15.00, la TVR 2, veți avea parte de o ediție cu două super exclusivități.

Actorul Dan Puric va veni în platou și va povesti despre experiențele sale artistice, despre lucrul cu mari regizori ai țării, despre dragostea de țară, despre prietenia sa infinită cu marele poet și academician, regretatul Nicolae Dabija,

realizând un moment emoționant, alături de Paul Surugiu, un testament pentru acesta. De asemenea, Dan Puric ne va vorbi despre aparițiile sale editoriale, despre începuturile de la Botoșani și despre sistemul nostru de valori.

Ulterior, Fuego o va celebra, cu momente unice, pe minunata artistă Maria Ciobanu, la împlinirea a 60 de ani de carieră. Aceasta este

într-o formă de zile mari! Va cânta live, vapovesti despre împlinirile ei, despre viața în America, despre regretele unei profesii încununate de succes! Ne va cânta cele mai cunoscute cântece ale repertoriul ei și, în premieră, va cânta în trio cu Paul Surugiu și fiul său,Ionuț Dolănescu! Totodată, îl vom cunoaște pe unul dintre nepoții ei, vom afla povești de la Ionuț și Doinița, care au, la rândul lor, daruri muzicale pentru celebra lor mamă. Vor fi momente de colecție, de referință, pentru un simbol al autenticității românești! Paul Surugiu-Fuego a pregătit și el cântece pline de emoție și surprize pentru invitații săi, având alături trupa Supermarket,baletul condus de Florin Mariș și Ansamblul ”Valea Prahovei”!

”Sunt tare fericit că am reușit să realizăm ediția din aceasta duminică! Doamna Maria Ciobanu este fenomenală. Dincolo de faptul că

ne va purta în lumea cântecului ei, cu cele mai frumoase șlagăre, dincolo de faptul că Ionuț Dolănescu ne va emoționa, ea va cânta live, fără probleme, impresionând cu acuratețea glasului ei. Arată fenomenal, are o poftă de viață nebună, nu are regrete și ne va demonstra tuturor ce înseamnă un simbol românesc, de ieri până azi, în toate zonele țării! Emisiunea va fi una pe care-i păcat să o ratați! Autenticitatea i-a fost mereu armă și a încercat să nu iasă din spiritul zonei pe care o reprezintă cu cinste și mândrie. Cântecele sale au ajuns pe buzele românilor, în întreaga țară și au adus emoție, liniște, tresăriri și bucurii nespuse.

Costumul popular i-a fost și îi este icoană, păstrând mereu din frumusețea româncei de cândva, prin straiele de colecție. Vocea sa trezește furtuni și răstoarnă Carpații, aduce fericire și alină și reușește să dea naștere unor capodopere. N-a avut o viață tocmai ușoară, dar a răzbit, a străbătut mereu cu fruntea sus și a cântat. Maria Ciobanu reprezintă atât pentru sufletul meu, cât și pentru români, un etalon, o „lie ciocârlie” cu glas de privighetoare și destin de mare stea! Dan Puric va povesti despre prietenia cu regretatul Nicolae Dabija și ne vom aduce aminte împreună de personalitatea sa, dar vom povesti și despre rolurile sale și despre sistemul românesc de valori! Eu zic că aveți toate motivele să petreceți o emisiune de zile mari alături de noi!”, a declarat Paul Surugiu-Fuego