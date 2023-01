Maria Constantin, dezvăluiri despre Ionuț Iftimoaie după eliminarea de la Survivor România 2023

Maria Constantin a făcut câteva declarații, după ce a fost eliminată din cadrul concursului „Survivor”. După doar o săptămână, cântăreața a fost nominalizată să plece, deși nu i s-a oferit ocazia de a demonstra care este potențialul său.

Maria Constantin a fost prima concurentă eliminată din cadrul show-ului „Survivor România 2023”, filmat în Republica Dominicană. Cel care i-a oferit votul final de a pleca a fost Ionuț Iftimoaie, considerând că are o comunitate mare de fani care o vor vota pentru a rămâne în show. Din păcate, cântăreața a părăsit competiția înainte de a aduce vreun punct echipei din care face parte. Doar o săptămână a stat interpreta în Republica Dominicană, neavând suficient timp pentru a arăta care este potențialul său.

Deși s-a speculat că a fost supărată pe Ionuț Iftimoaie că i-a oferit votul final pentru eliminare, cântăreața a spus care e adevărul, de fapt.

Ce spune Maria Constantin, despre Ionuț Iftimoaie: „Cred că s-a înțeles puțin greșit”

Cântăreața susține că nu a fost supărată pe Ionuț că i-a oferit votul final pentru eliminare. Mai mult decât atât, aceasta susține că echipa din care a făcut parte a fost una închegată, de la bun început.

„Nu am fost supărată! Nu știu de ce au înțeles oamenii că am fost supărată. Nici nu am văzut episoadele, nu știu dacă am curaj să mă uit… Cred că s-a înțeles puțin greșit. Noi ca și grup ne-am înțeles cu toții, pentru că Gheboasă nu s-a acomodat din prima secundă, să facem cumva să se nominalizeze persoanele foarte influente, cu o imagine foarte mare, ca atunci să fie ele super votate și să nu plece”, a declarat Maria Constantin, în cadrul emisiunii „La Măruță”, de pe PRO TV.

(CITEȘTE ȘI: Maria Constantin, foc și pară după ce a fost eliminată de la Survivor România 2023. Care a fost, de fapt, strategia Faimoșilor)

Interpreta susține că Ionuț s-a bazat pe faptul că fiind celebră, fanii o vor vota și nu va ieși din cadrul competiției. Doar că, din păcate, competiția s-a încheiat pentru ea.

„Ionuț, din păcate, a considerat că sunt super faimoasă, super celebră, cea mai tare din parcare și m-a nominalizat pe mine. Problema n-a fost asta, nu a fost supărare, este un joc și ni l-am asumat cu toții… dar cumva a fost urâtă chestia aia. M-a oferit pe tavă războinicilor”, a mai completat ea.

(VEZI ȘI: Tariful perceput de Maria Constantin, în 2023. Cât te costă să-ți cânte la nuntă)