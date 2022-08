Maria Constantin, în lacrimi la „Splash! Vedete la apă!”. Ce i-a spus Iulia Albu: „Aveam altă părere despre tine”

Maria Constantin a izbucnit în lacrimi chiar în timpul filmărilor. Cântăreaţa de muzică populară a acceptat provocarea de la „Splash! Vedete la apă!”, însă nu se aştepta ca emoţiile sale să fie atât de puternice. Iată ce s-a întâmplat, de fapt, în timpul jurizării Iuliei Albu.

Maria Constantin a vrut să îşi învingă temerile, astfel a acceptat să participe în show-ul de la Antena 1 mai sigură ca niciodată în propriile forţe.

În urmă cu câteva zile, aceasta a trecut printr-un moment dificil, chiar înainte de a face o săritură. Artista a făcut atac de panică din cauza faptului că se confruntă cu frica de înălțime, dar și de adâncime, însă cu toate acestea nu a renunţat.

Mai mult, pentru că a muncit şi şi-a dorit să meargă mai departe, Maria Constantin a reuşit să o impresioneze pe Iulia Albu: „Am descoperit ceva nou în legătură cu tine! Mărturisesc că eu aveam altă părere despre tine și ai reușit să mi-o schimbi în seara asta! Fiecare dintre noi este, în orice moment, o operă în construcție și vreau să îmi promiți că vei munci în continuare la tine. Pe mine m-ai surprins într-un mod foarte plăcut.“

Maria Constantin i-a răspuns cu ochii în lacrimi: „Iulia, fii atentă! Sunt un om super puternic și, când am venit aici, am zis: «A, e super simplu!» În momentul în care m-am văzut pe marginea bazinului, am zis: «N-o să fac absolut nimic!» (…) îmi cer scuze că plâng, dar, efectiv, nu mă pot abține. Și cred că n-a fost antrenament la care să nu plâng“.

Maria Constantin, mireasă pentru a treia oară. Vedeta a fost cerută în căsătorie

În cadrul unui interviu, cântăreața a mărturisit că se va căsători pentru a treia oară, cu Robert Stoica. Primul său soț a fost Ciprian Tapota-Lătărețu, iar cel de-al doilea, de care a divorțat în 2018, Marcel Toader.

„O să mă vadă pentru că la anul o să avem nunta. Nu am stabilit încă data, dar îți spun un mic secret. Deși nu se știe, o să vadă și la televizor. Am fost cerută! Am fost cerută și la anul va avea loc evenimentul. Eu, sincer, cred că la eveniment o să chemăm doar oameni mișto, o să mă distrez, o să fie un white party, ceva relaxant ca oamenii să se simtă bine. O să chem oameni faini, cu care o să ne distrăm până dimineața”, a declarat Maria Contantin pentru Ego.ro