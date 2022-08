Maria Constantin a fost cerută în căsătorie. Ce nu vrea artista să facă la nunta ei

Maria Constantin a fost căsătorită în trecut de două ori, dar cu toate acestea nu se teme să facă din nou pasul cel mare. Recent, frumoasa blondină a fost cerută de actualul său partener, iar marele eveniment va avea loc în curând. Cântăreaţa a vorbit despre viitoarea nuntă şi a dezvăluit ce nu vrea să facă sub nicio formă în seara respectivă.

Chiar dacă fostele sale căsnicii nu au avut un final fericit, Maria Constantin nu şi-a pierdut speranţa, iar în prezent se pregăteşte să ajungă din nou în faţa altarului.

Artista a declarat, într-un interviu pentru Ego.ro, că a primit inelul de logodnă, iar fericitul eveniment va avea loc anul viitor.

Blondina îşi doreşte ca alături de ea să fie doar persoane apropiate cu care să se distreze până în zori.

„O să mă vadă pentru că la anul o să avem nunta. Nu am stabilit încă data, dar îți spun un mic secret. Deși nu se știe, o să vadă și la televizor. Am fost cerută! Am fost cerută și la anul va avea loc evenimentul.

Eu, sincer, cred că la eveniment o să chemăm doar oameni mișto, o să mă distrez, o să fie un white party, ceva relaxant ca oamenii să se simtă bine. O să chem oameni faini, cu care o să ne distrăm până dimineața”, a dezvăluit Maria Constantin.

Ce nu vrea artista să facă la nunta ei

Deşi nu este o persoană superstiţioasă, Maria Constantin a mărturisit că de această dată nu va mai cânta la nunta sa, pentru că în trecut a făcut acest lucru, iar lucrurile nu au mers deloc bine.

„Nu, nu o să cânt. O să am atât de mulți colegi de breaslă, încât nu o să mai fie nevoie să cânt eu. Am cântat la cele două nunți și nu prea mi-a mers bine, deși nu sunt superstițioasă, dar nu mai vreau să încerc varianta aceasta. A treia oară este cu noroc!”, a mai spus artista.