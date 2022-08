Maria Constantin, atac de panică la ”Splash”! Artista se pregătea să sară în bazin

Maria Constantin (35 de ani) a făcut un atac de panică fix când filma pentru Splash! Vedete la apă. Blondina se pregătea să sară în bazin, dar temerile au cuprins-o pe neașteptate. Odată cu evenimentul neașteptat, a dezvăluit de ce a venit, de fapt, la emisiunea Antenei 1.

Cântăreața de muzică populară a acceptat provocarea de la Splash! Vedete la apă, dar nu s-a așteptat că lucrurile vor decurge astfel. În timp ce repeta săritura în bazin, a făcut un atac de panică.

Motivul pentru care Maria Constantin a făcut atac de panică în timpul filmărilor este acela că se confruntă cu frica de înălțime, dar și de adâncime. De aceea a și venit la emisiunea Antenei 1, pentru a scăpa de această fobie.

„Mi-este teamă de adâncime – dacă nu simt ceva sub picioare, mi-este teamă de înălțime, nu mai spun! (…). Sincer, asta este motivația pentru care am venit aici, la «Splash!», pentru că îmi doresc să îmi înving această teamă. Dar o privesc ca pe o competiție, pentru că îmi place tot timpul să fiu în vârf“, a dezvăluit Maria Constantin. (CITEȘTE ȘI: Maria Constantin reacționează după ce Iulia Albu a făcut-o ”pui rotisat”.”Sunt ofticată… mă deranjează foarte tare când…”)

Maria Constantin, mireasă pentru a treia oară. Vedeta a fost cerută în căsătorie

În cadrul unui interviu, cântăreața a mărturisit că se va căsători pentru a treia oară, cu Robert Stoica. Primul său soț a fost Ciprian Tapota-Lătărețu, iar cel de-al doilea, de care a divorțat în 2018, Marcel Toader.

„O să mă vadă pentru că la anul o să avem nunta. Nu am stabilit încă data, dar îți spun un mic secret. Deși nu se știe, o să vadă și la televizor. Am fost cerută! Am fost cerută și la anul va avea loc evenimentul. Eu, sincer, cred că la eveniment o să chemăm doar oameni mișto, o să mă distrez, o să fie un white party, ceva relaxant ca oamenii să se simtă bine. O să chem oameni faini, cu care o să ne distrăm până dimineața”, a declarat Maria Contantin pentru Ego.ro (CITEȘTE ȘI: Maria Constantin își dezvăluie cea mai mare suferință. „Nu este nimic mai dureros…”)