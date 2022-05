Maria Constantin a devenit cunoscută atât prin talentul său remarcabil, cât și în urma unor controverse amoroase în care a fost implicată, de-a lungul timpului. Tânăra interpretă de muzică populară se bucură de succesul mult visat, datorită participării sale la numeroase spectacole, unde a încântat publicul cu melodii de petrecere. Drumul nu a fost ușor, întrucât Maria Constantin a trebuit să depășească diverse piedici în viață.

Cântăreața a trecut prin experiența unui divorț care i-a adus multă suferință, nefiind singura cumpănă a artistei. După șocul avut în urma luptei pentru custodie, Maria a reușit să depășească și pierderea tatălui, care a marcat-o profund.

„Nu-mi face plăcere să merg la mormântul lui”

„Din momentul în care tatăl meu a murit, am înțeles că tot ce mi s-a întâmplat până acum e apă de ploaie. Faptul că el a plecat dintre noi a fost cea mai mare suferință a mea. Am fost atât de șocată încât cred că de două ori am fost până acum la mormântul tatălui meu. Eu nu am plâns la moartea tatălui meu și nu pentru că nu aș fi plâns, cred că mi-aș fi smuls tot părul din cap.

(VEZI ȘI: CINE ESTE BĂRBATUL CU CARE SE IUBEȘTE MARIA CONSTANTIN)

Eu am fost prima care a aflat. Recunosc și spun cu lacrimi în ochi, singura chestie pe care am făcut-o când m-a sunat mama e că m-am oprit într-o benzinărie, mi-am luat un pachet de țigări și am început să fumez. Asta a fost singura mea răbufnire. Am încercat să mă țin tare pentru frații mei și pentru mama, că știam în ce situație e.

Mi-aș fi dorit ca din noaptea aceea, dacă se poate, să îl incinerăm. Să nu mai fie haosul ăla și să văd că într-adevăr nu mai este printre noi. A doua zi mi-ar fi plăcut să schimbăm subiectul, «că tata nu e mort, a plecat undeva» și gata.

Atât de șocată am fost, încât nu aveam reacții. A fost o traumă, nu-mi face plăcere să merg la mormântul lui pentru că îmi amintesc foarte multe lucruri. Nu este nimic mai dureros decât să îți pierzi un părinte”, a povestit Maria Constantin în podcastul lui Valentin Sanfira.

(NU RATA: MARIA CONSTANTIN, DEZVĂLUIRI DUREROASE DIN CĂSNICIA CU MARCEL TOADER)