Cine este bărbatul cu care se iubește Maria Constantin. Cântăreața a postat prima fotografie cu iubitul

Maria Constantin nu mai este reținută public în ceea ce privește relația cu iubitul său. Ajunși deja la peste un an de când locuiesc împreună, artista le-a făcut cunoștință, virtual, urmăritorilor săi cu Robert Stoica.

Iubitul cântăreței de muzică populară nu este persoană publică, motiv pentru care aceasta nu a dorit să își facă publică relația. Mai mult, tânărul este cu trei ani mai mic decât artista.

„Este iubitul meu, locuim împreună de un an de zile. Am postat o poză cu el, dar nu vreau să-mi mai expun viața privată ca și până acum. El nu face parte din lumea muzicală, nu e persoană publică și vreau să-l protejez, pentru că nu e obișnuit cu lumina reflectoarelor. Plus că nu vreau să se mai intre cu bocancii în viața mea, ca până acum”, a declarat Maria Constantin, potrivit click.ro.

Maria Constantin, pregătită pentru a treia căsnicie

„Eu tot timpul mi-am dorit o familie, probabil și din cauza încercărilor mele eșuate, dar am trecut prin niște experiențe și am învățat să nu mai accept foarte multe lucruri. Nu aș spune «NU» la o a treia căsnicie, sunt tânără, sunt într-o relație, de ce nu aș împărți viața cu cineva, poate până la adânci bătrâneți. Doamne ajută, să fie cu noroc”, a mai spus Maria Constantin la un psot de televiziune.

