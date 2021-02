Maria Constantin, dezvăluiri dureroase din căsnicia cu Marcel Toader. Artista a recunoscut că a fost bătută: ”Îmi doream să nu mă mai trezesc”

La aproape doi ani de la moartea lui Marcel Toader, Maria Constantin face dezvăluiri uluitoare din căsnicia cu omul de afaceri. Artista a recunoscut că a fost bătută și înșelată.

În 2017, Maria Constantin și Marcel Toader au divorțat cu mare scandal după o căsnicie care a durat doar doi ani. La vremea respectivă, afaceristul a aruncat vorbe grele și a făcut diverse acuzații la adresa artistei, însă Maria Constantin a preferat să păstreze tăcerea și să nu vorbească despre adevăratele probleme care au făcut-o să ia decizia de a pune capăt căsniciei sale.

Acum, însă, ea rupe tăcerea. Maria Costantin a recunoscut că a fost bătută și înșelată de Marcel Toader, iar atunci când agresiunile fizice au început, ea a decis să-l părăsească pe soțul ei.

”Da, a fost (n.r agresiune fizică). Simplul fapt că am spus că vreau să se termine relația noastră. Eu am fost cea care în noaptea respectivă am vrut să plec. Am plecat a doua zi, am încercat să iau lucrurile cu calm, fiecare pas l-am făcut cu calm.

Nu mai contam, eu nu mai existam. Asta e cel mai dureros… atunci când partenerul tău trece pe lângă tine ca și când n-ai fi, nu mai există comunicare, apreciere, te simți în plus… am consierat că decât să fiu în plus, mai bine stau singură și cu siguranță Dumnezeu a avut grijă și a pus ceva deoparte pentru mine”, a spus Maria Constantin, la Antena Stars.

După acuzațiile pe care i le-a adus și după tot scandalul pe care l-a făcut Marcel Toader, Maria Constantin a fost extrem de afectată și a avut nevoie de ajutorul specialiștilor pentru a trece peste acea perioadă neagră din viața ei.

”În momentele respective mi-am dorit să nu am televizor în casă, să nu aud în stânga în dreapta. Toată lumea mă suna de tot ce se discuta. A fost foarte dur că a lovit în familia mea, în copilul meu și s-a degradat foarte mult. Într-o noapte mama m-a sunat și plângea… Eu încercam să fiu tare și îmi doream ca a doua zi să nu mă mai trezesc. Am considerat că într-adevăr am o problemă și trebuie să apelez la oamenii de specialitate”, a mai declarat Maria Constantin.

Maria Constantin, declarații despre nuntă și copii

Acum, însă, artista și-a găsit liniștea în brațele unui alt bărbat care o susține și o iubește necondiționat. În ciuda faptului că relația este la început… Maria Constantin se gândește deja la măritiș și la copii. Semn că artista și-ar fi găsit sufletul-pereche, după două căsnicii eșuate. Așa că… cine știe, poate cât de curând cântăreața va deveni din nou mămică.

“E mai frumos să aflați așa câte puțin. Sunt un om care vrea o familie și care își dorește mulți copii. Însă nu s-a îmbinat foarte bine cariera și familia, dar vom vedea ce o fi de acum încolo. Niciodată să nu spui niciodată. Nu m-a cerut nimeni deocamdată, vedem.

Lucrurile astea nu vreau să le discut, ci de câțiva ani vreau să rămână doar pentru mine, pentru că am înțeles că viața personală trebuie să fie păstrată. O să se afle puțin câte puțin totul. Nu vreau să o țin la distanță. Dar viața personală se desfășoară acasă, în intimitate. Cea profesională vreau să se vadă. Nu vreau să discut despre viața mea personală, pentru că nu am mai acceptat nici în emisiunile TV”, a declarat artista de muzică populară.