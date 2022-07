Maria Constantin îi dă replica Iuliei Albu după ce aceasta i-a spus că seamănă cu un „pui rotisat”! În cadrul emisiunii ”Poliția Modei” de pe Antena Stars, criticul de modă a criticat-o pe cântăreață, spunându-i că „are ceva de picoliță” și că exagerează prea mult cu bronzul. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Maria Constantin și are reacția acesteia, în exclusivitate!

Iulia Albu taie și spintecă tot în calea ei! Se știe, de altfel, că nu ezită să-și spună părerea despre cineva, indiferent cât de deranjantă ar fi pentru persoana respectivă. De data asta, Maria Constantin a intrat în vizorul designerului și criticului de modă, care a spus că artista are un top pe care Britney Spears l-ar fi purtat acum 20 de ani.

Iulia Albu a mai adăugat că Maria are „boala tanorexiei”, adică exagerează prea mult cu mersul la solar și arată precum un „pui rotisat”.

Maria Constantin: „Ar fi ciudat ca toată lumea să te placă”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Maria Constantin s-a apărat.

”Da, eu nu pot să spun decât că o salut. Și culmea, asta cu bronzul să știi că sunt chiar ofticată pentru că, uite, într-adevăr mă bronzez destul de repede când merg la plajă și se vede că sunt bronzată, dar la mine bronzul ține 2-3 zile pentru că am pigmentul atât de alb și se reduce relativ destul de repede.

Adică dacă nu întrețin cu un solar, cu o plajă, se duce foarte repede. Mă rog, ei spun chestia asta pentru a mai apărea o știre.

Ar fi ciudat ca toată lumea să te placă. Dacă eu mă simt bine, totul este perfect, nici nu prea mă interesează”, a declarat Maria Constantin.

(VEZI ȘI: Maria Constantin își dezvăluie cea mai mare suferință. „Nu este nimic mai dureros”)

”Important e că se comentează”

Maria Constantin a intrat de mai multe ori în ”gura lupului” și a fost criticată de Iulia Albu pentru felul în care se îmbracă. Cântăreața de muzică populară nu face însă o tragedie din aceste critici.

”Nu că nu mă deranjează, că na, e logic că, dacă îi spui unui om că e prost îmbrăcat, e logic că îl deranjează lucrul acesta, dar în același timp dacă îi explici cum ar fi fost corect, atunci e cumva constructiv.

Nici nu știu despre ce fotografie este vorba ca să pot să comentez, dar important este că se comentează”, a mai declarat Maria Constantin.

Pentru ea, ar fi mai deranjant atunci când cineva îi pune în discuție talentul.

”Mă deranjează foarte tare când cineva spune că nu cânt bine sau că nu am talent. Eu am făcut Conservatorul, eu sunt specialistă în muzică. Nu sunt pe partea asta de vestimentație”, spune Maria Constantin.

(NU RATA: De ce a ajuns Maria Constantin dependentă de operațiile estetice. Câte ajustări și-a făcut până acum cântăreața?)

Anca Serea a criticat-o pentru felul în care își arată bustul

Iulia Albu nu este singura care a făcut diferite „remarci” la adresa cântăreței. Tot în cadrul emisiunii „Poliția Modei”, Anca Serea a spus despre Maria Constantin că i se pare cam deplasat că și-a pus „un bust atât de generos” și că exagerează cu hainele mult prea decoltate.

Cântăreața nu a ezitat să clarifice și această observație.

”Nu cred că am apărut eu mamaia, cea mai prost îmbrăcată… acum da, de când mi-am pus implanturi și așa și dacă am suferit atâția ani că nu aveam un bust atât de OK, mai ales după o naștere, n-am prea purtat rochii decoltate și am zis acum să recuperez în perioada asta”, a încheiat Maria Constantin.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.