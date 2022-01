Maria Constantin, despre cearta dintre ea și Gabriela Cristea. Ce a găsit cântăreața în casa fostului soț?

Maria Constantin a vorbit despre ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Gabriela Cristea. Cântăreața de muzică populară a numit-o pe prezentatoare ”supraponderală”.

Maria Constantin și Gabriela Cristea au fost căsătorite cu același bărbat, Marcel Toader. Anul trecut cele două au avut parte de o ceartă, iar artista a ținut să facă lumină în acest caz și să oprească toate speculațiile.

Maria Constantin a fost căsătorită cu Marcel Toader timp de trei ani (2015-2018), iar Gabriela Cristea i-a fost parteneră de viață omului de afaceri între 2008 și 2013. Conflictul de anul trecut care a avut loc între cele două femeie s-a iscat în urma unui comentariu malițios de-al Mariei. Iată ce mărturisiri a făcut acum Maria Constantin și de la ce ar fi pornit, de fapt, totul.

CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA A TRECUT PRIN MOMENTE CUMPLITE. VEDETA S-A ACCIDENTAT ÎN VACANŢĂ

De ce s-au certat Gabriela Cristea și Maria Constantin?

Invitată în anul 2021 în cadrul unei emisiuni TV, Maria a spus despre vedeta de televiziune că este ”a cincea soție, supraponderală și rea”, a lui Marcel Toader.

Recent cântăreața a fost prezentă într-o altă emisiune, dar de data aceasta una online, moderată de Oana Radu. Aici artista a dorit să pună capăt oricăror comentarii și a făcut lumină în acest caz.

”Niciodată nu m-am întâlnit cu această doamnă.(…) Am fost chemată la o emisiune și era o chestie cu sosuri picante. Și, la un moment dat, întrebarea era „Spune 3 lucruri negative despre Gabriela Cristea”. Am spus și eu ce am văzut în ultima perioadă pe la televizor, dar nu ce am auzit. Ce am văzut eu și am sesizat, adică la modul că a început să se îngrașe un pic, că nu știu ce, dar nu a fost cu intenție, pentru că nu o cunosc și nu am ce spune despre ea”, a declarat Maria Constantin, în emisiunea ”Detectorul de minciuni”.

Ce a găsit Maria Constantin în casa fostului soț?

Pe vremea când Maria Constantin forma un cuplu cu Marcel Toader, ea a găsit câteva lucruri în casa omului de afaceri. Aceasta a spus că a dat peste o casetă de machiaj și câteva creme ce îi aparțineau Gabrielei Cristea, însă nu a deranjat-o deloc.

”Mai erau câteva lucruri de-ale ei în casă. Nu am vrut să le arunc pentru că nu mă deranjează. O dată ce o poveste este încheiată, e prea puțin important. Ulterior, și eu am lăsat multe lucruri. De la ea a rămas o casetă de make-up și câteva creme”, a mai declarat Maria Constantin.

VEZI ȘI: MARIA CONSTANTIN SE PREGĂTEȘTE SĂ DEVINĂ MIREASĂ. ARTISTA ȘI PARTENERUL EI VOR FACE NUNTA ÎN 2023